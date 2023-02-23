"Прямое попадание в пятиэтажку, последний житель которой эвакуировался два дня назад". РФ обстреляла Часов Яр и Красногоровку из артиллерии

В Красногоровке прямое попадание в пятиэтажный дом, но пострадавших нет, так как жители эвакуировались, сообщили в ОВА Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"В Часовом Яру повреждены два дома, остальные снаряды прилетели в промышленную зону. В Красногоровке есть прямое попадание в пятиэтажку, но последний житель этого дома эвакуировался два дня назад. Так что, к счастью, никто не пострадал", – написал он.

Кириленко призвал жителей области эвакуироваться.

"У нас уже есть десятки и сотни примеров, когда россияне попадают в дом, жители которого приняли правильное решение и уехали в более безопасные регионы Украины. Иначе гражданских жертв в Донецкой области было бы в разы больше. Эвакуация – это поступок ответственного гражданина", – написал он.