"Прямое попадание в пятиэтажку, последний житель которой эвакуировался два дня назад". РФ обстреляла Часов Яр и Красногоровку из артиллерии

"В Часовом Яру повреждены два дома, остальные снаряды прилетели в промышленную зону. В Красногоровке есть прямое попадание в пятиэтажку, но последний житель этого дома эвакуировался два дня назад. Так что, к счастью, никто не пострадал", – написал он.
Кириленко призвал жителей области эвакуироваться.
"У нас уже есть десятки и сотни примеров, когда россияне попадают в дом, жители которого приняли правильное решение и уехали в более безопасные регионы Украины. Иначе гражданских жертв в Донецкой области было бы в разы больше. Эвакуация – это поступок ответственного гражданина", – написал он.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.