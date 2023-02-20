Россия 19 февраля наносила по Донецкой области ракетные, авиационные и артудары. Погибли три человека – ОВА

Об этом глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

По словам Кириленко, ракетным ударам подверглись населенные пункты Краматорск, Ясногорка, Клебан-Бык, есть разрушения.

"На донецком направлении один человек погиб в Авдеевке. Город подвергся двум авиаракетным ударам, двум артобстрелам, обстрелу из "Градов" и танковому обстрелу. В Марьинской общине один дом разрушен и один поврежден в Красногоровке, поврежден дом в Зоряном. В Кураховке поврежден один дом. На горловском направлении погибли два человека: в Бахмуте и Богдановке Часовоярской общины. В Константиновской общине поврежден дом в Константиновке и три дома в Иванополье. В Соледарской общине повреждены два дома в Федоровке, в Торецкой общине повреждены четыре дома и один инфраструктурный объект", – написал он.