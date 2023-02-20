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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия 19 февраля наносила по Донецкой области ракетные, авиационные и артудары. Погибли три человека – ОВА

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РФ продолжает обстреливать Донецкую область
РФ продолжает обстреливать Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска в течение последних суток нанесли три ракетных, два авиационных удара по Донецкой области и обстреливали регион из артиллерии, в результате атак за сутки погибли трое гражданских, еще один получил ранения.

Об этом глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram. 

По словам Кириленко, ракетным ударам подверглись населенные пункты Краматорск, Ясногорка, Клебан-Бык, есть разрушения. 

"На донецком направлении один человек погиб в Авдеевке. Город подвергся двум авиаракетным ударам, двум артобстрелам, обстрелу из "Градов" и танковому обстрелу. В Марьинской общине один дом разрушен и один поврежден в Красногоровке, поврежден дом в Зоряном. В Кураховке поврежден один дом. На горловском направлении погибли два человека: в Бахмуте и Богдановке Часовоярской общины. В Константиновской общине поврежден дом в Константиновке и три дома в Иванополье. В Соледарской общине повреждены два дома в Федоровке, в Торецкой общине повреждены четыре  дома и один инфраструктурный объект", – написал он.  

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью украинские военные освободили части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Бои продолжаются на востоке и юге страны. 

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Краматорск, Донецкая ОГА, Константиновка, раненые, Авдеевка, Красногоровка, Богдановка, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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