За последние сутки оккупанты обстреляли территорию Украины более 70 раз. Враг атакует в Харьковской области и на Донбассе – Генштаб

Оккупанты провели 13 авиационных атак, две из которых – с применением беспилотников типа Shahed-136, оба дрона сбиты.

"Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые, уничтожены жилые дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, 26 февраля под огнем российской армии были населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Основные усилия РФ сосредоточены на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отбили там 81 атаку захватчиков.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не выявлено", – сообщили в ВСУ.