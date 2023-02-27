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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За последние сутки оккупанты обстреляли территорию Украины более 70 раз. Враг атакует в Харьковской области и на Донбассе – Генштаб

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ВСУ отбили 81 атаку оккупантов
ВСУ отбили 81 атаку оккупантов 
Фото: ЕРА

За прошедшие сутки армия России нанесла по территории Украины пять ракетных ударов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 27 февраля в Facebook.

Оккупанты провели 13 авиационных атак, две из которых – с применением беспилотников типа Shahed-136, оба дрона сбиты.

"Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые, уничтожены жилые дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении. 

По данным Генштаба, 26 февраля под огнем российской армии были населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Основные усилия РФ сосредоточены на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские  защитники отбили там 81 атаку захватчиков.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не выявлено", – сообщили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02bFy1f8Ze8rqr9APHbc1r4tz6GC7pBjV8s67epPkFVqQQMwqP5EHXQhE4xt5C9JDXl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины, в районе Бахмута.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, Черниговская область, армия РФ, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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