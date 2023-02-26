За сутки враг обстрелял районы 16 населенных пунктов в трех областях северо-востока Украины – Генштаб ВСУ

Огонь оккупанты ведут в том числе с территории РФ Фото: ЕРА

"В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Катериновка Черниговской области; Стукаловка, Гирино, Павловка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили также, что в районе Поповки Сумской области враг применил БПЛА с боевой нагрузкой.

В целом, по данным Генштаба ВСУ, "на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений".

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