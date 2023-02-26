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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки враг обстрелял районы 16 населенных пунктов в трех областях северо-востока Украины – Генштаб ВСУ

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Огонь оккупанты ведут в том числе с территории РФ
Огонь оккупанты ведут в том числе с территории РФ
Фото: ЕРА

Российские оккупанты обстреливали украинскую территорию в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Об этом 26 февраля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Катериновка Черниговской области; Стукаловка, Гирино, Павловка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили также, что в районе Поповки Сумской области враг применил БПЛА с боевой нагрузкой.

В целом, по данным Генштаба ВСУ, "на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid06vga4oxzPVYszXAMNL51i9yR2L1KhJ2SfUKuhDCyorYYNAyWDFPQs9unZMtUsPrjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили в том числе часть Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

В апреле Сумская и Черниговская области были полностью деоккупированы, осенью ВСУ почти полностью освободили Харьковскую область.

Российские военные продолжают обстреливать территорию Украины, в том числе с территории РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Сумская область, Генштаб ВСУ, Харьковская область, Черниговская область, вторжение, обстрелы, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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