За сутки враг обстрелял районы 16 населенных пунктов в трех областях северо-востока Украины – Генштаб ВСУ

"В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Катериновка Черниговской области; Стукаловка, Гирино, Павловка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили также, что в районе Поповки Сумской области враг применил БПЛА с боевой нагрузкой.
В целом, по данным Генштаба ВСУ, "на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили в том числе часть Сумской, Черниговской и Харьковской областей.
В апреле Сумская и Черниговская области были полностью деоккупированы, осенью ВСУ почти полностью освободили Харьковскую область.
Российские военные продолжают обстреливать территорию Украины, в том числе с территории РФ.