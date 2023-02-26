ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

200 вагнеровцев за три дня. Генштаб ВСУ сообщил о потерях оккупантов на бахмутском направлении

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Противник несет тяжелые потери, отметили в Генштабе ВСУ
Противник несет тяжелые потери, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

В районе оккупированной Горловки Донецкой области российские захватчики собрали тела убитых наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом 26 февраля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Горловки Донецкой области 23 февраля проведена выездная экспертиза без официального оформления над около 200 телами погибших наемников так называемой ЧВК "Вагнер". Оккупанты были ликвидированы в период с 20-го по 22 февраля на бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что после завершения экспертизы тела ликвидированных захватчиков отправили в направлении российского города Новошахтинск.

"Вместе с тем в местный морг городской больницы №2 города Горловка в период с 22-го по 24 февраля из района Верхнеторецкого было доставлено до 30 тел погибших военнослужащих российских оккупационных войск, которые были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и Российской Федерации", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, авиация сил обороны Украины за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid06vga4oxzPVYszXAMNL51i9yR2L1KhJ2SfUKuhDCyorYYNAyWDFPQs9unZMtUsPrjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 19 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 148 130 человек личного состава противника.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, мобилизация, Горловка, наемники, Новошахтинск, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, Верхнеторецкое, ЧВК, потери армии России, российские оккупанты, убитые
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шмыгаль объяснил, почему президент Украины и министры носят милитари-одежду
Шмыгаль объяснил, почему президент Украины и министры носят милитари-одежду
Галина ГРИШИНА
Во время нацотбора на "Евровидение 2023" в Финляндии зрители овациями поддержали ВСУ и украинский народ. Видео
Во время нацотбора на "Евровидение 2023" в Финляндии зрители овациями поддержали ВСУ и украинский народ. Видео
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году
  "Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Галина ГРИШИНА
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Галина ГРИШИНА
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
Галина ГРИШИНА
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Галина ГРИШИНА
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (60561)
2
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (52407)
3
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть (51238)
4
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (25318)
5
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (24530)
6
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (23818)
7
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (20766)
8
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода (17261)
 
 
 
 