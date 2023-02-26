200 вагнеровцев за три дня. Генштаб ВСУ сообщил о потерях оккупантов на бахмутском направлении

"Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Горловки Донецкой области 23 февраля проведена выездная экспертиза без официального оформления над около 200 телами погибших наемников так называемой ЧВК "Вагнер". Оккупанты были ликвидированы в период с 20-го по 22 февраля на бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что после завершения экспертизы тела ликвидированных захватчиков отправили в направлении российского города Новошахтинск.

"Вместе с тем в местный морг городской больницы №2 города Горловка в период с 22-го по 24 февраля из района Верхнеторецкого было доставлено до 30 тел погибших военнослужащих российских оккупационных войск, которые были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и Российской Федерации", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, авиация сил обороны Украины за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)