Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои

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На початку повномасштабного вторгнення РФ за дві-три доби у Києві до тероборони записалося майже у 2,5 рази більше людей, ніж було розраховано по штату

– Пане Андрію, я вас вітаю.

– Доброго дня, пані Олесю.

– Рада вас бачити, рада вас чути, вітати на нашому YouTube-каналі. Хочу одразу вас представити. Перед нами Андрій Крищенко, який пішов добровольцем воювати. Він був на дуже важливій посаді – заступника мера Києва Віталія Кличка. До цього багато років був начальником поліції Києва, до цього був начальником ще міліції Горлівки. І ми про це окремо поговоримо, щоб наші глядачі зрозуміли, чому це важливо і які події передували цьому, і що ви робили, коли були начальником міліції Горлівки.

Минув вже майже рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пане Андрію, як ви зустріли 24 лютого 2022 року? І що ви робили?

– Зустрів, мабуть, як і усі громадяни. Нічний дзвінок близько четвертої години ранку. Мені зателефонували колеги із поліції, що все почалося. В принципі, вже якийсь алгоритм дій, розуміння, як діяти, було. І за годину-півтори вже я був на роботі, тут і мер був – Віталій Володимирович Кличко, заступники. Фактично уся команда. Я думаю, багато хто бачив і пам’ятає: декілька місяців проводилася підготовча робота – наради, алгоритми відпрацьовували, деякі навчання проводили... В принципі, все це почали з перших годин втілювати в життя.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– Ми усі пам’ятаємо цей час, ці дні. У багатьох людей була паніка. Ми пам’ятаємо, скільки людей прийшло до військкоматів отримувати зброю. Люди, які до цього часу не те що в руках не тримали – навіть на картинках не дуже звертали увагу на ту зброю, але вони прийшли отримати її, щоб зі зброєю в руках захищати рідне місто. Ми ж пам’ятаємо "задачу" [президента РФ Володимира] Путіна – "Київ за три дні". І ось він, який починав із "Київ захопити за три дні", зараз ставить ППО у себе у Москві на Мавзолеї та інших будівлях, і бомбосховища перевіряє. Його ми окремо обговоримо пізніше. Але Київ – головна ціль Путіна на той час, коли він почав цю масовану атаку. От що хто робив? Що робили, власне, ви? І що відбувалося на вулицях міста?

– Щоб докладніше роз’яснити, розділю на дві складові. Перше – це більше військова складова: допомога військовим, і про видачу озброєння сказали. І друге – це більше цивільна складова. Тому що перше, що відбулося у Києві, – це масовий виїзд людей. Ми усі пам’ятаємо: усі відразу сіли в автівки, у всілякий транспорт, дороги були забиті, поліція робила все можливе, щоб все ж таки рух ішов. Можу сказати: деякі мої знайомі або, скажімо так, жінки моєї сім’ї їхали на захід України більше доби. Це дуже шалений був виклик. Допомагала і Київська міська адміністрація організовувати евакуацію на різних напрямках: транспорт надавали і багато чого.

Інший напрямок – військовий. Тут одразу ж ми включилися. Враховуючи, що я заступник із цих питань – ТрО, правоохоронної діяльності. Ми до цього готувалися, багато контактували з військовими, у першу чергу з бригадою територіальної оборони, яка додатково розгорталася із 1 січня на території міста. Надавали дуже багато допомоги технічної цій бригаді. Можу сказати, що, за моєю інформацією, це не єдина була бригада територіальної оборони України, яка на той час змогла завезти стрілкове озброєння до своїх кімнат зберігання, до своїх складів. Тому у Києві, як ви правильно сказали, зброю фактично із перших годин почали видавати усім добровольцям, хто став до лав територіальної оборони. І у воєнкоматах, і у самій цій бригаді, у батальйонах територіальної оборони, які вже тоді були розгорнуті, були просто шалені черги. Ну, я так, щоб проілюструвати, скажу, що буквально за дві-три доби до бригади територіальної оборони записалося людей майже у 2,5 рази більше, ніж це по штату військового часу було розраховано. У 2.5 рази – це точно. Я цифри не буду називали, але у 2.5 рази. Шалені черги, люди цілодобово стояли. Тому що все ж таки потрібно було пройти хоч і дуже скорочені, але певні перевірки, щоб видати зброю. Багато було добровольців, які намагалися знайти зброю – і вже виїжджати на якісь позиції, займати якісь блокпости, налаштовуватися, щоб зустрічати ворога. Тому що першу інформацію першої доби ми знаємо: вона не завжди була така... Потік інформації був рваний, і не завжди вона була наближена до реальності, були різні перегиби: де ворог, де противник, де йдуть бої, що відбувається...

– Де свої, де чужі навіть.

– Так, де свої, де чужі. Так інколи буває. Але вже до вечора достатньо опанували усі ці процеси. У першу чергу військові, звісно. Тому що ми – Київська міська державна цивільна адміністрація – допомагали військовим. І окрім цього, у тероборони була дуже плідна співпраця безпосередньо вже з бойовими бригадами. Я тоді постійно на зв’язку був із командиром 72-ї бригади, яка за деякий час до початку вторгнення займала позиції навколо Києва. І в подальшому фактично ця бригада героїчно, я вважаю, відіграла одну з вирішальних ролей в обороні Києва. Тому що ворог не пройшов і не зайшов на територію Києва фактично – поніс величезні втрати. І навколо оборони цієї бригади, на мою думку, взагалі вибудовувалася оборона Києва. Це такий кістяк був.

У перші дня повномасштабної війни в Києві видали тисяч 20-25 одиниць зброї

– Скільки одиниць зброї роздали у перші дні в Києві?

– Ну, я не рахував. У мене такої інформації немає. Я думаю, це тисячі одиниць зброї. Якщо я кажу, що у бригаду територіальної оборони записалося і отримало зброї у 2.5 рази людей більше, – це вже більше 10 тисяч. Ну, думаю, тисяч 20-25. Це роздали... Слово таке "роздали"... Там не зовсім роздали. Видали людям, видали якимсь організаціям, і потім, за 10 днів чи за два тижні, почали створюватися добровольчі формування територіальних громад. Туди увійшли усі ті люди, хто отримував зброю. Більш-менш упорядковувалося це питання. Але зброю видавали людям, які записувалися до територіальної оборони, якихось добровольчих формувань. Ну, думаю, тисяч 20-25 щонайменше було видано одиниць зброї. І це, до речі, на мою думку, відіграло – ця інформаційна кампанія, ця хвиля. Тому що це було висвітлено на багатьох ресурсах. І я думаю, ворог побачив, скільки киян отримує зброю. І це трохи їм запал збило заходити у Київ.

– Я хочу поговорити про вас. Бо у вас у Києві були і є завдання, обов’язки, посада... Тобто є чим займатися. Але все ж таки, незважаючи на те, що важливий напрямок, ви його куруєте, але ви ухвалюєте рішення – і їдете на фронт, на передову. Коли ви поїхали? Чому ви так вирішили зробити? І на якому напрямку ви воюєте зараз? І якщо можна, то як називається ваша посада? Що можна розказати, розкажіть.

– Ну, коли безпосередньо загроза була Києву – це березень-місяць – я тут і займався. Зрозуміло, тут було багато питань: взаємодія з військовими, правоохоронними органами, питання оборони Києва, організації якихось інженерних споруд... Київ багато допомагав військовим, багато надавалося матеріалів і безпосередньою міською адміністрацією, і тими ж будівельними компаніями. Багато.

Після того, як безпосередньо загроза Києву була знята – ми пам’ятаємо: на початку квітня, – було ще дуже багато питань: організація роботи, взаємодії, допомоги. А потім травень – вже спокійніше стало. Але ж війна тривала. І, в принципі, у мене не було коливань, вагань, яке для себе ухвалити рішення. Ще раз кажу: безпосередньо для Києва загрози не було. Тут достатньо ефективно діяли сили сектору оборони, діяли керівники оборони міста, зони оборони. Все було налагоджено. І у мене роль як заступника голови цивільної адміністрації, все ж таки, на мою думку, трохи знизила військовий статус...

Крищенко был назначен замглавы КГГА в сентябре 2021 года. Фото: kyivcity.gov.ua

– Пане Андрію, але ж у вас тепле крісло, теплий, затишний кабінет у столиці. Як так – взяти і проміняти його на місце у холодному, мокрому окопі? Як ви це вирішували?

– Та як вирішував? Я 30 років служив фактично: у міліції, у поліції. У мене не було навіть якихось коливань і так далі. Я закінчив тут справи, які розпочалися із вторгненням, дотягнув усі ці речі, які були важливі, налагодив усе – і потім призвався уже в липні до Національної гвардії, до збройних сил. Я не знаю, для мене не було якоїсь серйозної дилеми, годин або тижнів роздумів. Це не така історія. Це було для мене само собою зрозуміле питання: що я повинен бути там. Тим більше, я сам із Донбасу. Основні з найтяжчих бойових дій проходять на території Донецької, Луганської областей. Тому, знову кажу, для мене це не було предметом якихось довгих роздумів. А тепле крісло, холодне... Там теж можна утеплятися.

– Пане Андрію, на якому напрямку ви воюєте? Яке звання, яку посаду ви займаєте?

– Я служу у 4-й бригаді Національної гвардії: у 4-й бригаді оперативного призначення зараз на сході. До речі, до цієї бригади: ми служимо разом – туди входить 3-й батальйон оперативного призначення "Свобода", який очолює Петро Кузик. До речі, він отримав державну нагороду тут на днях. Я хочу його привітати, користуючись цією нагодою.

– Вітаємо. Це дуже заслужено.

– Це висока заслужена державна нагорода, яку він, на мою думку – я його багато років знаю, – заслужив ще з 14-го року, воюючи за незалежність України. Заступник командира батальйонно-тактичної групи. Воюємо на напрямку. До речі, на напрямку – неподалік від мого рідного міста Горлівка – під Бахмутом. Так вже склалося, бачте, як запланувалося, так і поїхав воювати на Донбас.

У Бахмуті чиниться досить суттєвий опір: ніхто не збирається відходити або залишати противнику це місто

– Пане Андрію, розкажіть, що зараз у районі Бахмута, що під Бахмутом, що відбувається і які настрої.

– Ну, у військових і добровольців, з якими я маю честь служити, настрої – взагалі розбити противника. Але ситуація достатньо напружена. Наші позиції трохи на південному фланзі. Там більш-менш стала ситуація, противник активних дій не проводить. Тому що вони достатньо серйозну відсіч отримали. І якщо десь на початку грудня, наприкінці листопада було 10-15 штурмів за добу, дуже активні бойові дії, то зараз уже трохи менше. Зараз ми не там перебуваємо. Буквально кілька днів тому відбулася ротація: вивели на поповнення, на відновлення боєздатності підрозділ. Тому я розказую те, що було тоді. Взагалі ситуацію ми там розуміємо.

На північному фланзі трохи така ситуація... Знову-таки, я це бачу з інформації військових, Генерального штабу. Трохи складніша ситуація: ворог просувається. Вдалося там зайняти деякі місцини, які мають важливе значення. Але у самому Бахмуті хоча й відбуваються вуличні бої, але там досить спокійна, контрольована ситуація. Я багато спілкуюся і з військовими, і з поліцейськими, які продовжують нести службу. Ну, чиниться досить суттєвий опір: ніхто не збирається так відходити або залишати противнику це місто.

Фото: EPA

– Президент на днях сказав, що анонсований уже наступ росіян – скільки разів про це говорили і військові, і експерти, і Росія стягує сили і накопичує... Тобто цей наступ, який був ними запланований, – розпочався. Скажіть, будь ласка: що означає цей наступ? Що зараз вони роблять? Багато у них техніки. Яку техніку вони використовують? Чи багато у них м’яса? Бо ресурс вони не жаліють. Розкажіть, як вони його до бою кидають, як вони взагалі ставляться до своїх "двохсотих", до "трьохсотих"? Чи бережуть вони, чи піднімають їх, чи рятують їх із поля бою, чи кидають, як мені розказують ваші колеги? Що про них зараз можна сказати? Що таке армія орків?

– Ну, м’яса у них – так, багато. Таке враження інколи, що у них навіть безліміт якийсь, тому що дуже швидко поповнюються, причому не економлячи. Я почну з того, що ви сказали: що їм нові строки поставили захоплення. Ми вже це бачили багато разів: спочатку "Київ за три дні", потім термін у них був до 9 травня узяти територію Донецької і Луганської областей – адміністративні кордони. Потім у них було 24 серпня – до Дня незалежності узяти Бахмут. Потім було взяти до нового року ще Бахмут. Зараз – знову ж таки, вийти на кордони Донецької і Луганської. Я би не ставився до їх заяв якось серйозно. Тому що це, на мою думку, для внутрішнього споживача пропаганди російської, щоб показати якісь строки. Це для них, знову ж таки.

Ми на них не звертаємо уваги. Наше завдання – оборона тих рубежів, де перебувають наші хлопці: 4-ї бригади і батальйону "Свобода". Про використання техніки. Зараз її стало значно менше. Ну, можливо, і погодні умови якісь. Знову ж таки, нанесені дуже серйозні втрати техніці і тут, під Києвом, і після харківської наступальної операції, на херсонському напрямку дуже багато її вибили. І там, де ми безпосередньо перебували, – там такі умови, що велику броньовану техніку великими масами не застосуєш. Хоча у мене товариш служить на вугледарському напрямку. Там є такі атаки, що по 10-15 танків за раз ідуть. Там вони цю техніку застосовують, але вона і горить зразу по 10-15 танків. До речі, там воює героїчна 72-га бригада, яка, як я вже казав, відіграла одну з основних ролей, на мою думку, в обороні Києва.

– Давайте скажемо, хто командир, щоб люди знали.

– На той момент був командиром 72-ї бригади, із ким я спілкувався, полковник Вдовиченко Олександр. Він продовжує служити на іншій посаді. Ми спілкуємося. Дуже розумний, відважний офіцер. Я пишаюся, що війна познайомила з багатьма такими людьми. На нашому напрямку менше броньової техніки. Хоча є танки. Так, вони виїжджають, відпрацьовують, але було, там, буквально за декілька днів до ротації: наші артилеристи знайшли позиції танка, самоходної артилерійської установки – і знищили. Тому там вони не дуже багато застосовують, менше. А піхота, жива сила... Фактично весь грудень, весь листопад і десь майже до кінця січня проти нас воювали так звані загони "вагнерівців", здебільшого зеки, яких було дійсно безлімітно – дуже багато. Вони йшли фактично самі вперед, їх гнали.

Ставлення у росіян до своїх, як до м’яса: посилають уперед, а потім забороняють евакуйовуватися, відходити, виносити поранених

– Петро Кузик мені якраз розповідав у інтерв’ю, що росіяни буквально винайшли новий спосіб розміновувати поля. Тому що вони заганяють нову партію зеків-"вагнерівців" – і ті проходять. Ось тобі й розмінування. В принципі, під час Другої світової радянські командири так само робили.

– Ну так. Навіть хвасталися.

– Так. Але це свідчить про ставлення. От вони так до них ставляться.

– Ну, поля. І фактично щоб розкрити оборону наших сил, передній край, де перебувають наші СПшки, де перебуають наші ОПи, також ідуть у першу чергу ці малофахові "вагнерівці". І вже потім, коли розкривається система вогню – йде застосування артилерії ворога. Потім більш професійні загони йдуть. Але цим "вагнерівцям" і взагалі усім їм заборонено відходити і приймати рішення про відхід. Їм заборонено до команди виносити своїх поранених, якої б важкості поранення не було, їм заборонено виносити трупи без команди. Якщо це порушено, у них єдине покарання – це розстріл. Це такі спілкування... І полонені усе це розказували, і на інших ділянках ми бачили багато полонених, які це усе розповідали. І ми це все бачимо із наших квадрокоптерів, із наших "очей", які фактично постійно мають можливість висіти над полем бою і демонструвати цю картинку. Там дуже багато таких ілюстрацій було.

Тобто ставлення у них до своїх, як до м’яса: посилають уперед, а потім забороняють евакуйовуватися, забороняють відходити, забороняють виносити поранених. Є завдання дійти до певної точки на карті, яку їм визначили. І він доходить, закріплюється. Або отримує команду йти далі, або його міняють, але ні шагу назад, незважаючи на кількість жертв. У нас була позиція... Фактично ми тиждень спостерігали. Там сім-вісім цих "вагнерівців" перебувають. Вона фактично складається з одного-двох окопів, такого бліндажа. За день наші вибивають там половину: п’ять-шість. За ніч вони знову заганяють туди таку ж кількість. І знову наші артилеристи вибивають. І так протягом тижня. Можете собі порахувати. Ну, це є така особливість цієї, умовно, "другої", як вони себе називають, армії світу.

– За майже рік повномасштабної, великої війни як ця путінська армія змінилася? От ви ж маєте змогу спостерігати за нею на власні очі і робити висновки. Що зараз? Вони зараз інші? І чому?

– Ну, тому що десь ми трохи їх і навчили. По-перше, ви правильно на початку казали: вони йшли як на параді – "Київ за три дні". Я вже не кажу про все інше. Харків вони намагалися теж, я думаю, за три дні, Суми – усі великі міста, в які вони хотіли зайти. Це ілюструє те, що ситуація в Ірпені... Як їхати на Київ – там підірваний міст, і на цьому мосту ми бачили, коли наприкінці березня туди заходили з Петром, із батальйоном "Свобода", спалені автомобілі і вже майже місяць валялися трупи цього кемеровського... Десь я у Facebook публікував. Кемеровського ОМОНу, чи що. Тобто фактично вже підрозділи поліцейські, які призначені для підтримання порядку, для зачисток із кийками, із щитами їхали вже до Києва фактично ледь не в першому ешелоні військ. Вони були впевнені, що за добу-дві-три вони будуть не бойові дії проводити, а проводити стабілізаційні дії у захопленому місті.

Знову ж таки, кажу, що і Збройні сили, і Національна гвардія, кияни-добровольці їх сильно розчарували у цьому. Звісно, вони вже після кількох місяців таких втрат зрозуміли, що їх тут ніхто не буде зустрічати. Тому переробили свою тактику і діють більш-менш впевнено, більш військовими методами. Але методи ці залишаються на рівні, як ви сказали, Другої світової: знову ж таки, радянської сторони. Розмінування тілами... Ну, це умовне розмінування. Посилання вперед недосвідчених, непідготовлених усіх цих "вагнерівців" або мобілізованих, які йдуть і гинуть, але проходять на декілька метрів. Це ілюструє взагалі оборона Бахмута. У нас попередня ротація у серпні відбулася. Вони перебували там десь за кілометрів 15-20. І коли ротація почалася у лютому, вони підійшли. Вони три місяці проходили ці 10 кілометрів. Ми бачимо, що якісь сучасні методи ведення бойових дій, я думаю, там не дуже приветствуються.

Фото: Андрей Крищенко / Facebook

– На ваш погляд, ми звільнимо спочатку Крим чи Донбас?

– Ну, я б хотів Донбас, звичайно, враховуючи... Ну, мені здається, південь: Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь... Я, знову-таки, не військовий стратег, але там, мені здається, скоріше це вийде. Все ж таки Крим – там він більше в плані військового вторгнення захищений від нас, щоб туди заходити. Там вузькі ці вулиці, переходи. Але тут більше... Все ж таки я не знаю планів військового командування, але Донбас, мені здається, першим буде звільнено.

У нас ще попереду дуже жорстокі бої, дуже жорстокі сутички. Росія ще не вичерпала ресурс. Вони йдуть, лізуть. І їх ще вбивати і вбивати

– Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов – до речі, усе, що він досі каже, збувається, тому я завжди прислуховуюся до його заяв. Ось він неодноразово уже в інтерв’ю казав, що влітку можемо розраховувати святкування перемоги в Криму. Тобто беріть квитки, купальники – і вперед. "Налаштовуйтеся на те, що будемо святкувати там". От вам із фронту видно таких розвиток подій? Ви вірите, що ми можемо до літа звільнити, тобто вийти на наші кордони 91-го року?

– Ну, так, трохи... Я намагався, до речі, купити квитки. Є ж розклад руху поїздів до Донецька, до Маріуполя. Але щось не продає "Укрзалізниця". Я хотів собі купити на Новий рік, так покласти – і щоб він уже лежав.

– На фарт.

– Почують мене – і почнут інтернетом продавати. Це буде класна історія. У мене немає стратегічної, розвідувальної інформації, інформації від наших партнерів, яка є у голови нашої розвідки. Тому я не можу ні прокоментувати, ні сказати. Я б дуже хотів і ми усі хотіли, щоб влітку, дійсно, ми були в Криму.

У мене є враження від тієї вузької ділянки фронту, де ми несемо службу разом із побратимами. На мою думку, у нас ще попереду дуже жорстокі бої, дуже жорстокі сутички. Росія, як ми бачимо на місці, ще не видихлася. Вони ще не вичерпали ресурс: у першу чергу це людський ресурс. Вони йдуть, лізуть. І їх ще вбивати і вбивати.

Не знаю, не можу прокоментувати. Ще раз кажу: ми б дуже хотіли влітку це закінчити і бути в Криму. Але, можливо, у голови розвідки є стратегічна розвідувальна інформація, він знає плани, є інформація від наших партнерів. Якщо завтра, там, образно, здохне Путін – і у них почнуться якісь центробіжні двіженія, переподіл влади, усі ці угрупування вчепляться один в одного і забудуть про нас, то ми й раніше в Криму будемо. Ну, будемо чекати.

– До речі, про "здохне". А як ви вважаєте, хто першим до Путіна добереться: українська армія чи свої щось організують йому?

– Думаю, свої. Я трохи люблю історію, історичні події. Я все ж таки думаю, вся історія цих їх царів, генсеків... До них першим добиралося їх оточення. Починаючи з імператорів павлів і усіх, усіх. Першим до них добиралося їх оточення. Нам би хотілося бути першими, але, на жаль, його оточення скоріше...

– Думаєте, що вже дістав усіх своїх, так? Мільярдерів, які поруч із ним, які зараз не можуть користуватися цими мільярдами так, як вони звикли, і як вони звикли до усіх розкошів західної цивілізації.

– Ну, мільярдери – так. Я не думаю, що вони до нього доступ мають. Його більш близьке коло – це його ці ФСБшні колеги.

Фото: EPA

– А вони що? Я їх теж маю на увазі. А що, вони, ви думаєте, бідні як церковні миші?

– Ну, вони... Тут думка така: вони ж усе-таки з ним з одного тіста зліплені. Все ж таки для них ця ситуація... Вони для цього й жили фактично: щоб у хаос весь світ цей... І для них це трохи таке, звичне, існування. Але знайдуться люди, які зрозуміють, що за цим нема майбутнього у них або у їхніх дітей, вони не зможуть нічим користуватися. І їх кінець буде один: лава підсудних якогось міжнародного трибуналу. Тому вони захотять собі якісь преференції. Можливо, не собі, а своїм дітям. Там же була історія, що один з його близьких хоче просунути свого сина на місце цього правителя Росії.

– Секретаря Ради безпеки Росії Миколу Патрушева маєте на увазі?

– Ну так, так, так.

– Пане Андрію, за весь цей час ви плакали?

– Ні. На жаль, ні. Ну, не на жаль, а ні. Таких емоцій не було.

– А як ви сам із собою домовляєтеся? Як ви переживаєте стрес, втрату побратимів – якісь такі речі?

– У нас є мета. І потрібно зібратися просто – триматися в кулаку. Я ж 30 років служив. І не найспокійніша у мене служба була: кримінальний, карний розшук. Там теж багато емоцій не доводиться виявляти. Можливо, це якусь роль свою відіграє. Можливо, людям, які менше були пов’язані з цим людським горем, – їм трошки важче. Але треба триматися, себе тримати: люди дивляться навколо. І вже після війни будемо і побратимів поминати, і таке інше.

– Я у вас спитаю як у людини, яка нагороджена орденом за мужність. На фронті щодня відбуваються якісь героїчні вчинки, люди проявляють себе так, як потім будуть у книжках описувати. Розкажіть якісь такі історії, які ви бачили чи про які чули. Хтось із наших хлопців чи дівчат що робив?

– Фактично щодня якісь героїчні історії трапляються. І щодня хлопці... Це вже потім приходить розуміння, що це був героїчний вчинок. Коли, побачивши ситуацію відходу... Це був необхідний відхід: маневр на війні. Побачивши, що дим із наших побратимів, поранений, і десь близько підходять супротивники, зразу декілька бійців зірвалися назад і фактично з-під носа витягли свого бійця.

Коли з іншого підрозділу хлопці заходили на штурмові дії, там відбувся певний супротив противника. Вони майже в оточення потрапили. Теж наші підрозділи одразу переключилися – і декілька бійців допомогли вивезти. Фактично щодня відбуваються якісь серйозні речі. Але війна – це робота, і геройські вчинки там є постійно, але і є, скажімо так, непомітні. От у нас є два хлопці-аеророзвідники. Вони щодня, корегуючи вогонь, роблячи скиди, вбивають десятки орків, але, здавалося б, не героїчна робота: вони трохи за лінією стоять, – але це постійно все. І були ситуації, коли їх теж накривали вогнем. Тому щодня фактично сама вся робота... Знову ж таки, сидіти десь на передовій стежці: три-чотири чоловіки у темноті, дощ, сніг, туман, – розуміючи, що від тебе за 50-100 метрів є противник, – це потребує у тому числі героїчного налаштування.

– Для вас на фронті що найтяжче?

– Ну, втрати, так. Розуміти, що, поспілкувавшись із людиною, декілька проходить днів – і він поранений або щось таке. Ну, втрати – це найбільше. До цього і не повинні ми звикати. Ми не можемо перетворюватися на машину, як росіяни. Тому що наші герої – кожна втрата безцінна. І якщо вони втрачають сотні тисяч, і фактично для самих росіян це біомусор якийсь, який сюди засилають, то наші усі хлопці – це люди просто неймовірні. І починаючи від особистих характеристик, освіти – усього. І кожна людина – це велика втрата для України.

– Особисто для вас які були найнебезпечніші миті? Якщо можна якісь історії розказати, розкажіть.

– Та, знову ж таки, найнебезпечніше на війні усе. Дивіться: щоб не було потім коментарів "а хто ти і що там робив?". Я не завжди буваю на самому передку, враховуючи посаду. Я не сиджу з хлопцями на передовій лінії, на "нулі". Не завжди, не часто. Тому сказати, що я бнру активну участь у штурмових бойових діях, – я так не можу розписувати якісь речі. Я ніколи нікого не дурив. Але враховуючи близькість до лінії фронту, там може бути кожної миті.

– На фронті всюди небезпечно.

– Так, завжди. Переїжджати з одного міста до іншого, переїжджати... У Бахмуті ми декілька завдань виконували. Там уже з грудня дуже голосно і артилерія працювала по місту. Тому виділити якийсь особливо небезпечний день або особливо якийсь страшний випадок – такого я не можу.

Ті, хто залишився на окупованій території Донецької та Луганської областей, не стали жити краще та щасливіше, а повільно занурюються туди, куди занурюється Росія

– Пане Андрію, я хочу згадати 2014 рік. Я з цього починала. Коли ви були начальником міліції Горлівки, сепаратисти під керівництвом Росії захопили адмінбудівлі, захоплювали будівлі інші і потім окупували вже частину Донбасу. Ми всю цю історію знаємо. Ось тоді був такий період і така ситуація, коли ви буквально прийняли бій з росіянами, із сепаратистами, які намагалися захоплювати будівлю міліції. Так? Була історія з тим, що вони хотіли російський прапор на будівлю помістити – і ви його зірвали, ви відстрілювалися. Тобто це була дуже гучна історія. Навіть російські сепаратистські ЗМІ писали, що вас убили. А ми знаємо: якщо таке пишуть, то людина буде жити до 120-ти років. Тобто хай таке пишуть. Це добре.

– Дай Боже, дякую. Я не заперечую.

– Ви за це тоді, до речі, отримали орден за мужність. Розкажіть, як це було? Що там відбувалося, і як ви полізли під вогнем прапор зривати?

– Ну, знову ж таки... Можливо, я російською розкажу?

– Чтобы и там услышали.

– Да, чтобы и там услышали некоторые вещи. Потому что прошло время, и я думаю, многие из тех людей, которые или молча стояли, или даже аплодировали и были довольны: все-таки милицию захватывают... Милицию, полицию никогда не любили. Тем более, такой у нас город. И я думаю, многие пожалели о тех временах: о своей позиции и тому подобном. Очень многие пожалели. Я знаю многих, кто там остался на территории, сейчас оккупированной, этих квазиобразований [территорий, подконтрольных террористам] "ДНР" и "ЛНР", – они не стали жить лучше, счастливее, а медленно погружаются туда, куда погружается Россия: в беспросветное такое... Не хочу это слово употреблять.

А сами события... Ну да, я сам из Горловки. Я на тот момент там проработал большую часть своей карьеры милицейской. Хотя в Горловку я был назначен за две недели. Я до этого работал в Кировоградской области несколько лет. Был назначен – ну да, как горловчанин. И уже события происходили: все эти пророссийские митинги, пророссийские блокпосты... Уже народ был заряжен и заражен этой бациллой. В Донецке уже проходили митинги. Я не помню... Погиб парень на митинге: подрезали его. Не помню фамилию. Но точно помню: он из партии "Свобода" был. Проукраинские митинги, и уже происходили стычки. Сами события эти были после того, как захват был горотдела в Славянске за два дня, если помните, вооруженными людьми.

– Да, да.

– Мы уже с учетом того, что там произошло, были готовы к вооруженному захвату. Не один же я там был. Там было много офицеров, милиционеров. И практически со всеми я потом дальше работал, многие продолжают служить. Были к захвату вооруженному готовы. Возможно, и противник понимал эту нашу готовность. Мы ее, кстати, не скрывали, а демонстрировали, что не будет такой истории, как в Славянске – быстрого захвата. Поэтому использовали другую тактику. Привезли, согнали на митинг, и было много привезенных из других регионов, условно, "мирных жителей", которые толпой в несколько тысяч человек штурмовали наш этот горотдел. Ну вот, к сожалению, на тот момент все-таки не все понимали – да и не скажу, что я понимал до конца, – чем это может закончиться. Ну и стрелять в невооруженных людей – я не думаю, что кто-то смог бы. Тем более, это же не один такой горловский был захват горотдела. Мы видели, как военные колонны останавливались, военные эшелоны останавливались толпами этих "мирных граждан", условно. Хотя сейчас-то мы уже понимаем, что это были все организованные и спланированные мероприятия. Ну вот таким образом это все и произошло. Хотя – да, это курировалось, я уверен, российской агентурой, которая была заранее имплементирована в город, заранее там был этот самый...

– Так Андрей Евгеньевич, не только российская агентура – там же были штатные сотрудники и ФСБ, и ГРУ.

– Да, да, да. Я имею в виду, агентура российская.

– Они же завезли своих.

– Они же себя не называли на тот момент штатными, да. Такие, условные, "зеленые человечки", как в Крыму. Все гражданское население на тот момент было уже перевозбуждено, я думаю, событиями Крыма: "присоединением", которое после 16 марта произошло в Крыму.

– Аннексией.

– Да, аннексией. Ну, "присоединение" – с их точки зрения. А с нашей точки зрения – естественно, это аннексия.

– Конечно.

– И они все тоже рассчитывали, что прямо завтра, через неделю Горловка, Донбасс тоже станут Россией, и вот они как заживут... Ну вот такое.

– Ага, зажили...

– Да.

Фото: Андрей Крищенко / Facebook

– Андрей Евгеньевич, у меня важный вопрос к вам. Все равно какие-то же до вас доносятся новости оттуда – из Донбасса оккупированного – сейчас, какие-то люди, может, что-то рассказывают, может, какие-то знакомые там остались. Именно меня интересуют те, кто остался, которые граждане Украины. Они были гражданами Украины. Вот что они сейчас думают? И когда мы освободим украинский Донбасс, как они себя будут вести, эти люди? И каким образом их нам, Украине, нужно будет возвращать, как бы раззомбировать, лечить? Это же, по сути, целый процесс, чтобы они вообще понимали, что произошло, и в голове все на место встало, а не вот то, что сейчас происходит в головах россиян повсеместно. Ну там вообще неизлечимая ситуация. Что вот эти люди, которые живут в Украине – просто на оккупированной территории Украины, – что они сейчас думают? Не жалеют ли они? И что будет, когда мы освободим наши территории?

– Те, кто там остался, – о том, что они жалеют, они боятся даже друг другу говорить. Может, там, дома на кухне муж с женой. А на работе, где-то на улице высказать такие мысли сейчас они точно не смогут. Это однозначно пресекается, карается. И просто человек может пропасть – и все. Там очень мало осталось людей. Те, кто хотел, с проукраинской позицией – все выехали. Практически за два-три года очень многие активные граждане, предприниматели. Потому что практически сразу столкнулись с грабежами. Я знаю несколько случаев, когда все поддерживали... Как они их называли, "наших мальчиков" поддерживали. Они практически в течение года-двух были ограблены. Кто-то лишился бизнеса, каких-то накоплений – и поэтому уезжали на неоккупированные территории Украины.

То, что я общаюсь с кем-то из знакомых... Некоторые люди, естественно, в силу каких-то причин не могут выехать: родители – что-то такое. Но они не могут ни высказаться, ни поделиться, жалеют они или не жалеют. Я уверен: жалеют. Второй вопрос более масштабный: что делать с теми, кто остался. Действительно, там значительная часть населения – по крайней мере визуально – в общении друг с другом говорят, как они довольны Россией. Но часть убежит: коллаборанты и те, кто сотрудничал.

– Те, кто принимал участие непосредственно в преступлениях.

– Да. Активное участие непосредственно принимали в преступлениях, ну, те же какие-то полицейские, судьи всех эти квазиобразований, которые создали. Часть, естественно, убежит в Россию, что бы, там, с ней ни случилось. И с ними нужно будет действовать международными правовыми методами, доказывая вину, объявляя подозрения и просто экстрадируя и привлекая к ответственности. В любом случае, я уверен, будет нужен закон про коллаборантов, где будет дано четкое определение тем людям, которые сотрудничали, на месте исполняли какие-то административные функции, не совершая преступлений с точки зрения украинского законодательства. Однозначно.

А наводить порядок в головах... Все-таки надо не забывать, что восемь-девять лет почти. И там уже дети, которым было по девять-десять лет, – они уже в армии служат, им уже полностью промыты мозги. Все нужно будет начинать со школы. На мою думку, все нужно будет начинать со школы. Естественно, все органы управления, все правоохранительные, судебные органы должны быть только какие-то временные, с неоккупированных территорий Украины должны там быть. Это и полицейские силы заедут, судебные какие-то органы, прокуратура – полностью все государственные институты управления. И практически каждому давать оценку. Если человек работал в ЖЭКе на должностях каких-то по поддерживанию инфраструктуры – это один вопрос.

– Да.

– Если он в больнице работал, не выполняя какие-то административные функции, – понятно, это один вопрос. Ну вот такая история. А со школы... Возможно, обидятся и учителя, и все, но надо будет, наверное, полностью менять каким-то образом всю школьную администрацию, учителей. Люди должны быть с неоккупированных территорий Украины. И в первую очередь дети, студенты, которые уже на тот момент будут организовывать обмен, – чтобы они могли четко видеть, что Украина – это большая, светлая, принятая в международную семью, что у них тут гораздо больше возможностей, чем жить в этих никем не признанных "республиках". Дети это поймут. Большое влияние будет семьи, но дети по мере взросления, развития, доступа ко всем возможностям, которые открывает нормальное правовое государство, уже будут тогда влиять на своих взрослых. Ну, только так, я думаю.

– Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Бережіть Україну, бережіть себе. І слава Україні. Бажаю, щоб якнайшвидше Україна здобула перемогу.

– Дякую вам. Героям слава. Дякую за можливість висловити свої думки і дуже цікаві питання, як мені здається.

– Дякую.

– Дякую. Гарного вечора.

– Навзаєм. Дякую.

– До зустрічі.

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