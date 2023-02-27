Бахмут остается эпицентром удара оккупантов, жестокие бои идут на севере от города – Череватый

Об этом 27 февраля в эфире национального телемарафона сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Видеозапись опубликована в YouTube телеканала "Рада".
"Бахмут остается эпицентром удара врага, где он концентрирует свое внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону. В частности, в районе таких населенных пунктов, как Дубово-Василевка, Ягодное, Бахмут, Ивановское, Пивничное. Произошло 300 обстрелов на этом отрезке фронта из разных видов ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня. 60 боестолкновений произошло, где враг потерял 63 военнослужащих убитыми и 141 ранеными разной степени", – рассказал Череватый.
По его словам, в районе Ягодного на севере от Бахмута "идут сейчас жестокие бои", командование ВСУ принимает меры по недопущению продвижения врага.
Ситуация в районе Бахмута "тяжелая, но контролируемая", подчеркнул Череватый.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля. Оккупанты, несмотря на большие потери, не оставляют попыток окружить Бахмут, указал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, а "наибольшая часть артиллерийских подразделений оккупантов сосредоточена именно на этом направлении", добавил Громов.
По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.
Громов сообщил 23 февраля, что оккупанты планируют захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области.