Бахмут остается эпицентром удара оккупантов, жестокие бои идут на севере от города – Череватый

Об этом 27 февраля в эфире национального телемарафона сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Видеозапись опубликована в YouTube телеканала "Рада".

"Бахмут остается эпицентром удара врага, где он концентрирует свое внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону. В частности, в районе таких населенных пунктов, как Дубово-Василевка, Ягодное, Бахмут, Ивановское, Пивничное. Произошло 300 обстрелов на этом отрезке фронта из разных видов ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня. 60 боестолкновений произошло, где враг потерял 63 военнослужащих убитыми и 141 ранеными разной степени", – рассказал Череватый.

По его словам, в районе Ягодного на севере от Бахмута "идут сейчас жестокие бои", командование ВСУ принимает меры по недопущению продвижения врага.

Ситуация в районе Бахмута "тяжелая, но контролируемая", подчеркнул Череватый.