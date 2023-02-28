Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Отношение у россиян к своим, как к мясу: посылают вперед, а затем запрещают эвакуироваться, отходить, выносить раненых

"[Командир батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины] Петр Кузык мне как раз рассказывал в интервью, что россияне буквально изобрели новый способ разминировать поля. Потому что они загоняют новую партию зэков-вагнеровцев – и те проходят. Вот тебе и разминирование. В принципе, во время Второй мировой советские командиры так же поступали. Это свидетельствует об отношении. Вот они так к ним относятся", – сказала Бацман.

Крищенко напомнил, что во времена Второй мировой советские командиры даже хвастались такой тактикой, а сейчас плохо подготовленных наемников россияне, не жалея, используют не только для "разминирования".

"Ну, [если бы только минные] поля. И фактически чтобы раскрыть оборону наших сил, передний край, где находятся наши НПшки [наблюдательные пункты], где находятся наши ОПы [опорные пункты], также идут в первую очередь эти малопрофессиональные вагнеровцы", – подчеркнул он.

Потом, когда в результате работы по наступающим оккупантам раскрывается система огня ВСУ, идет применение артиллерии врага, добавил он.

"Потом более профессиональные отряды идут. Но этим вагнеровцам и вообще всем им запрещено отходить и принимать решение об отходе. Им запрещено, пока не поступит команда, выносить своих раненых, какой бы тяжести ранение ни было, им запрещено выносить трупы без команды. Если это нарушается, у них единственное наказание – расстрел", – заявил Крищенко.

Он сообщил, что эта информация получена из многочисленных свидетельств пленных захватчиков,

Это такое общение... И пленные все это рассказывали, и на других участках мы видели много пленных, которые все это рассказывали. Экс-начальник полиции Киева добавил, что бойцы ВСУ также видели "очень много таких иллюстраций", наблюдая с помощью квадрокоптеров за полем боя.

"То есть отношение у них к своим, как к мясу: посылают вперед, а затем запрещают эвакуироваться, запрещают отходить, запрещают выносить раненых. Есть задача дойти до определенной точки на карте, которую им указали. И он доходит, закрепляется. Либо получает команду идти дальше, либо его меняют, но ни шагу назад, невзирая на количество жертв", – свидетельствует он.

Зкс-начальник полиции Киева рассказал, как он с сослуживцами по ВСУ неделю наблюдал процесс "удерживания" наемниками одной из таких позиций.

"Там [на позиции] семь-восемь этих вагнеровцев находятся. Она фактически состоит из одного-двух окопов, такого блиндажа. В день наши выбивают там половину: пять-шесть. За ночь они снова загоняют туда такое же количество. И снова наши артиллеристы выбивают. И так в течение недели. Можете сами сосчитать. Ну, это такая особенность этой, условно, "второй", как они себя называют, армии мира", – заключил Крищенко.

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



