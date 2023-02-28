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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Отношение у россиян к своим, как к мясу: посылают вперед, а затем запрещают эвакуироваться, отходить, выносить раненых

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Крищенко, воюя на передовой, убедился, что оккупанты не ценят жизни своих сослуживцев
Крищенко, воюя на передовой, убедился, что оккупанты не ценят жизни своих сослуживцев
Фото: Андрей Крищенко / Facebook

Российские оккупанты идут в атаку на украинские позиции, невзирая на количество жертв: во "второй армии мира" не ценят жизни своих военнослужащих. Об этом экс-начальник полиции Киева, замглавы КГГА Андрей Крищенко, который в составе Нацгвардии воюет на востоке Украины, сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"[Командир батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины] Петр Кузык мне как раз рассказывал в интервью, что россияне буквально изобрели новый способ разминировать поля. Потому что они загоняют новую партию зэков-вагнеровцев – и те проходят. Вот тебе и разминирование. В принципе, во время Второй мировой советские командиры так же поступали. Это свидетельствует об отношении. Вот они так к ним относятся", – сказала Бацман.

Крищенко напомнил, что во времена Второй мировой советские командиры даже хвастались такой тактикой, а сейчас плохо подготовленных наемников россияне, не жалея, используют не только для "разминирования".

"Ну, [если бы только минные] поля. И фактически чтобы раскрыть оборону наших сил, передний край, где находятся наши НПшки [наблюдательные пункты], где находятся наши ОПы [опорные пункты], также идут в первую очередь эти малопрофессиональные вагнеровцы", – подчеркнул он.

Потом, когда в результате работы по наступающим оккупантам раскрывается система огня ВСУ, идет применение артиллерии врага, добавил он.

"Потом более профессиональные отряды идут. Но этим вагнеровцам и вообще всем им запрещено отходить и принимать решение об отходе. Им запрещено, пока не поступит команда, выносить своих раненых, какой бы тяжести ранение ни было, им запрещено выносить трупы без команды. Если это нарушается, у них единственное наказание – расстрел", – заявил Крищенко.

Он сообщил, что эта информация получена из многочисленных свидетельств пленных захватчиков, 

Это такое общение... И пленные все это рассказывали, и на других участках мы видели много пленных, которые все это рассказывали. Экс-начальник полиции Киева добавил, что бойцы ВСУ также видели "очень много таких иллюстраций", наблюдая с помощью квадрокоптеров за полем боя.

"То есть отношение у них к своим, как к мясу: посылают вперед, а затем запрещают эвакуироваться, запрещают отходить, запрещают выносить раненых. Есть задача дойти до определенной точки на карте, которую им указали. И он доходит, закрепляется. Либо получает команду идти дальше, либо его меняют, но ни шагу назад, невзирая на количество жертв", – свидетельствует он.

Зкс-начальник полиции Киева рассказал, как он с сослуживцами по ВСУ неделю наблюдал процесс "удерживания" наемниками одной из таких позиций.

"Там [на позиции] семь-восемь этих вагнеровцев находятся. Она фактически состоит из одного-двух окопов, такого блиндажа. В день наши выбивают там половину: пять-шесть. За ночь они снова загоняют туда такое же количество. И снова наши артиллеристы выбивают. И так в течение недели. Можете сами сосчитать. Ну, это такая особенность этой, условно, "второй", как они себя называют, армии мира", – заключил Крищенко.

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.

За первые четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять убитыми до 70 тыс. человек, заявлял 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов.

По оценке британской разведки, на 17 февраля силы министерства обороны РФ и российские ЧВК уже потеряли от 175 до 200 тыс. человек, среди которых от 40 до 60 тыс. – убиты. Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена "частичная мобилизация".

По данным Генштаба ВСУ на утро 28 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 149 240 российских оккупантов (550 – за последние сутки). В ВСУ не публикуют данные о количестве раненых оккупантов. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Донбасс, оккупация, оборона, раненые, пленные, армия РФ, артиллерия, вторжение, Алеся Бацман, ВСУ, Андрей Крищенко, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, ЧВК Вагнер, разминирование, российские военные, ЧВК, российские оккупанты, Петр Кузык, деоккупация, россияне
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