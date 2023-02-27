Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко рассказал, сколько оружия могли выдать в Киеве в первые дни полномасштабной войны

Отвечая на вопрос об этом, Крищенко подчеркнул, что точных данных у него нет.
"Я думаю, это тысячи единиц оружия. Если я говорю, что в бригаду территориальной обороны записалось и получило оружия в 2,5 раза больше людей – это уже более 10 тыс. Ну, думаю, тысяч 20–25. Это раздали... Слово такое "раздали"... Там не совсем раздали. Выдали людям, выдали неким организациям, а потом через 10 дней или через две недели начали создаваться добровольческие формирования территориальных общин", – уточнил военный.
Он обратил внимание, что в территориальную оборону вошли все люди, получавшие оружие.
"Более или менее упорядочивался этот вопрос... Ну, думаю, тысяч 20–25, по меньшей мере, было выдано единиц оружия. И это, кстати, по моему мнению, отыграло – эта информационная кампания, эта волна. Потому что это было отражено на многих ресурсах. И, я думаю, враг увидел, сколько киевлян получает оружие. И это немного им пыл сбило заходить в Киев", – считает Крищенко.
Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои. Читайте полный текст интервью
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию и заявил, что всем желающим защищать Украину от вторжения России будут выдавать оружие.
В июне тогдашний глава МВД Денис Монастырский, говоря о праве на оружие в стране, заявил, что украинцы "получили тест на владение оружием". "Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. И это был огромный вызов всем нам... Можем сказать, что этот экзамен сдан", – сказал тогда министр.
В начале вторжения РФ в Украину полиция Киева выдала жителям города для защиты от врага более 6,5 тыс. единиц оружия, сообщил в августе начальник столичного управления Нацполиции Иван Выговский. Около 1 тыс. единиц уже возвращено. Выговский подчеркнул, что оружие выдавали "по учету, все записывалось в журналах".
В то же время, отметил Выговский, есть еще оружие, которое выдавалось гражданам не органами Нацполиции.