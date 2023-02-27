Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко рассказал, сколько оружия могли выдать в Киеве в первые дни полномасштабной войны

Отвечая на вопрос об этом, Крищенко подчеркнул, что точных данных у него нет.

"Я думаю, это тысячи единиц оружия. Если я говорю, что в бригаду территориальной обороны записалось и получило оружия в 2,5 раза больше людей – это уже более 10 тыс. Ну, думаю, тысяч 20–25. Это раздали... Слово такое "раздали"... Там не совсем раздали. Выдали людям, выдали неким организациям, а потом через 10 дней или через две недели начали создаваться добровольческие формирования территориальных общин", – уточнил военный.

Он обратил внимание, что в территориальную оборону вошли все люди, получавшие оружие.

"Более или менее упорядочивался этот вопрос... Ну, думаю, тысяч 20–25, по меньшей мере, было выдано единиц оружия. И это, кстати, по моему мнению, отыграло – эта информационная кампания, эта волна. Потому что это было отражено на многих ресурсах. И, я думаю, враг увидел, сколько киевлян получает оружие. И это немного им пыл сбило заходить в Киев", – считает Крищенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube