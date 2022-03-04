Ходорковский: Когда в осажденном Киеве правительство раздает людям свободно оружие, оно уверено, что эти люди будут вместе с ним. Это народная война

"Я ни секунды не сомневался, что свободный народ Украины, который наконец ощутил себя именно народом, будет защищаться. Но у меня вообще всякие сомнения убрала раздача оружия на улицах осажденного Киева", – сказал он.
Российский оппозиционер считает, что "это та форма референдума, которая является абсолютно 100-процентной".
"Когда в осажденном городе правительство раздает людям свободно оружие, оно уверено, что эти люди будут вместе с ним – вместе с правительством, а правительство – вместе с этими людьми. Потому что если по-другому, то 40 тыс. стволов было бы достаточно для того, чтобы никакого правительства в Киеве не осталось. Это для меня абсолютно 100-процентный показатель, что это народная война", – объяснил Ходорковский.
"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Полный текст интервью Гордону
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали сотни мирных жителей, ранения получили тысячи человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
4 марта в Минобороны Украины сообщили о об общих потерях российских войск в более чем 10 тыс. человек, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.