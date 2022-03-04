Ходорковский: Когда в осажденном Киеве правительство раздает людям свободно оружие, оно уверено, что эти люди будут вместе с ним. Это народная война

Ходорковский: Я ни секунды не сомневался, что свободный народ Украины будет защищаться Фото: ЕРА

"Я ни секунды не сомневался, что свободный народ Украины, который наконец ощутил себя именно народом, будет защищаться. Но у меня вообще всякие сомнения убрала раздача оружия на улицах осажденного Киева", – сказал он.

Российский оппозиционер считает, что "это та форма референдума, которая является абсолютно 100-процентной".

"Когда в осажденном городе правительство раздает людям свободно оружие, оно уверено, что эти люди будут вместе с ним – вместе с правительством, а правительство – вместе с этими людьми. Потому что если по-другому, то 40 тыс. стволов было бы достаточно для того, чтобы никакого правительства в Киеве не осталось. Это для меня абсолютно 100-процентный показатель, что это народная война", – объяснил Ходорковский.

"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Полный текст интервью Гордону

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