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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ходорковский: Когда в осажденном Киеве правительство раздает людям свободно оружие, оно уверено, что эти люди будут вместе с ним. Это народная война

 
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Ходорковский: Я ни секунды не сомневался, что свободный народ Украины будет защищаться
Ходорковский: Я ни секунды не сомневался, что свободный народ Украины будет защищаться
Фото: ЕРА

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский бизнесмен и оппозиционный политик, один из инициаторов антивоенного комитета России Михаил Ходорковский заявил, что для него не стало откровением то, как сопротивляется России украинская армия.

"Я ни секунды не сомневался, что свободный народ Украины, который наконец ощутил себя именно народом, будет защищаться. Но у меня вообще всякие сомнения убрала раздача оружия на улицах осажденного Киева", – сказал он.

Российский оппозиционер считает, что "это та форма референдума, которая является абсолютно 100-процентной".

"Когда в осажденном городе правительство раздает людям свободно оружие, оно уверено, что эти люди будут вместе с ним – вместе с правительством, а правительство – вместе с этими людьми. Потому что если по-другому, то 40 тыс. стволов было бы достаточно для того, чтобы никакого правительства в Киеве не осталось. Это для меня абсолютно 100-процентный показатель, что это народная война", – объяснил Ходорковский.

"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Полный текст интервью Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали сотни мирных жителей, ранения получили тысячи человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

4 марта в Минобороны Украины сообщили о об общих потерях российских войск в более чем 10 тыс. человек, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Михаил Ходорковский, оружие, война, оккупация, вторжение, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, бизнесмен
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