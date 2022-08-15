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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киевляне вернули около 1 тыс. единиц оружия из 6,5 тыс., выданных полицией в начале вторжения

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Выговский о раздаче оружия в Киеве: Даже те, кто планировал диверсионную деятельность, притихли, потому что никто не хотел получить пулю
Выговский о раздаче оружия в Киеве: Даже те, кто планировал диверсионную деятельность, – притихли, потому что никто не хотел получить пулю
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В начале вторжения РФ в Украину полиция Киева выдала жителям города для защиты от врага более 6,5 тыс. единиц оружия. Около 1 тыс. единиц уже возвращено, остальное находится на учете, сообщил начальник управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Выговский подчеркнул что оружие выдавали "по учету, все записывалось в журналах".

"Из общего количества полученного киевлянами оружия около 1 тыс. единиц было возвращено, остальное находится на учете", – сказал он.

По словам начальника главка полиции, в марте был издан приказ МВД об утверждении порядка получения оружия. Всем гражданам, получившим оружие, сообщили о необходимости прибыть и получить соответствующие справки. "Это оружие было учтено", – уточнил он.

В то же время, отметил Выговский, есть еще оружие, которое выдавалось гражданам не органами Нацполиции.

"Сейчас стоит вопрос создания единого реестра обращения оружия, он требует законодательного урегулирования, это позволит инвентаризировать оружие, которое находится на руках у украинцев", – сказал Выговский.

По мнению руководителя полиции Киева, решение о выдаче оружия украинцам в начале полномасштабной войны было верным, это помогло защитить столицу от врага.

"И россияне, и ДРГ, которые были здесь, увидели, что происходит в Киеве, поняли, что по ним будут стрелять из каждого угла и из каждого окна, чтобы защитить свои семьи, свою родную землю. И даже те, кто планировал диверсионную деятельность, – притихли, потому что никто не хотел получить пулю", – сказал он.

По словам Выговского, в прошлом году в Киеве зафиксировано 182 факта незаконного обращения с оружием, в этом – 365, наблюдается "значительный рост и проблема".

"В общей сложности из незаконного оборота за период войны мы изъяли 433 единицы огнестрельного оружия, 11 гранатометов, девять пулеметов, 187 автоматов, 145 пистолетов и более 73 тыс. боеприпасов, в том числе 212 гранат. В большинстве случаев оружие изымаем на блокпостах... Трофейное оружие также изымаем", – сообщил начальник полиции Киева.

В целом, по его словам, необходимо создание единого реестра оружия и упорядочивание вопроса легализации оружия.

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "легализация оборота оружия в государстве усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана".

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум. Глава МВД Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя.

"Если мы говорим об обороте оружия, это политическое обещание партии "Слуга народа", с которым она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция", – говорил министр в октябре 2021 года. 

В июне 2022 года Монастырский заявил, что у украинцев должно быть оружие для личной защиты. Об этом он сказал, комментируя результаты опроса по поводу отношения украинцев к обороту оружия, проводившегося в "Дії". Опрос, который проводило министерство в 2021 году, свидетельствовал, что только треть украинцев считала возможным владение оружием для самозащиты, новый опрос показал, что за это выступают 59% респондентов.

"На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. И это был огромный вызов всем нам... Можем сказать, что этот экзамен сдан", – считает глава МВД. 

Теги: Киев, МВД, оружие, полиция, война России против Украины, Национальная полиция, Иван Выговский
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