Киевляне вернули около 1 тыс. единиц оружия из 6,5 тыс., выданных полицией в начале вторжения

Выговский о раздаче оружия в Киеве: Даже те, кто планировал диверсионную деятельность, – притихли, потому что никто не хотел получить пулю Фото: kyiv.npu.gov.ua

Выговский подчеркнул что оружие выдавали "по учету, все записывалось в журналах".

"Из общего количества полученного киевлянами оружия около 1 тыс. единиц было возвращено, остальное находится на учете", – сказал он.

По словам начальника главка полиции, в марте был издан приказ МВД об утверждении порядка получения оружия. Всем гражданам, получившим оружие, сообщили о необходимости прибыть и получить соответствующие справки. "Это оружие было учтено", – уточнил он.

В то же время, отметил Выговский, есть еще оружие, которое выдавалось гражданам не органами Нацполиции.

"Сейчас стоит вопрос создания единого реестра обращения оружия, он требует законодательного урегулирования, это позволит инвентаризировать оружие, которое находится на руках у украинцев", – сказал Выговский.

По мнению руководителя полиции Киева, решение о выдаче оружия украинцам в начале полномасштабной войны было верным, это помогло защитить столицу от врага.

"И россияне, и ДРГ, которые были здесь, увидели, что происходит в Киеве, поняли, что по ним будут стрелять из каждого угла и из каждого окна, чтобы защитить свои семьи, свою родную землю. И даже те, кто планировал диверсионную деятельность, – притихли, потому что никто не хотел получить пулю", – сказал он.

По словам Выговского, в прошлом году в Киеве зафиксировано 182 факта незаконного обращения с оружием, в этом – 365, наблюдается "значительный рост и проблема".

"В общей сложности из незаконного оборота за период войны мы изъяли 433 единицы огнестрельного оружия, 11 гранатометов, девять пулеметов, 187 автоматов, 145 пистолетов и более 73 тыс. боеприпасов, в том числе 212 гранат. В большинстве случаев оружие изымаем на блокпостах... Трофейное оружие также изымаем", – сообщил начальник полиции Киева.

В целом, по его словам, необходимо создание единого реестра оружия и упорядочивание вопроса легализации оружия.