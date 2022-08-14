Монастырский ожидает роста преступности в Украине в течение двух – пяти месяцев

Монастырский: Мы ожидаем, что в течение двух – пяти месяцев будет рост по определенным категориям преступлений Фото: mvs.gov.ua

Он напомнил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ уровень преступности почти по всем категориям значительно упал, однако появилась абсолютно новая категория – военные преступления.

"Можно сказать, что мы сегодня фиксируем рост тяжких и особо тяжких убийств. Это связано опять-таки с военными преступлениями, которые совершают оккупанты", – пояснил он.

По его словам, падение уровня преступности – "объективное явление в связи с началом кризиса", но теперь правоохранители ожидают, что преступлений снова станет больше из-за падения экономики.

"Мы ожидаем, что в течение двух – пяти месяцев будет рост по определенным категориям преступлений… Это в первую очередь кражи, угоны транспортных средств, незаконный оборот оружия", – сказал Монастырский.