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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Нацполиции заявили, что уровень преступности в Украине сократился на 25%

В полиции рассказали о снижении уровня преступности
В полиции рассказали о снижении уровня преступности
Фото: Патрульна поліція України / Facebook

В первом полугодии 2022 года уровень преступности в Украине сократился на 25% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщил начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Вадим Дзюбинский 26 июля на брифинге, пишет "Укринформ".

Он отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля снижение наблюдалось почти по всем видам преступлений, а с мая наблюдается рост преступности по сравнению с периодом начала военной агрессии РФ, а также увеличение уровня отдельных видов преступлений и по сравнению с прошлыми годами.

"Что касается общей преступности, то она за полгода уменьшилась на 25%. При этом уровень преступности тяжких и особо тяжких преступлений остался почти на уровне прошлого года. Количество умышленных убийств у нас увеличилось за полгода на 9,1% по сравнению с 2021 годом – это и из-за военной агрессии, и убийств на оккупированных и деоккупированных территориях", – заявил Дзюбинский.

Он добавил, что наблюдается тенденция к снижению уровня имущественных преступлений, таких, как квартирные кражи. По мнению полиции, этому содействуют комендантский час, усиленные патрули, блокпосты. Также Дзюбинский отметил, что многие люди только начали возвращаться в свои дома, которые покинули из-за российской агрессии, и еще не заявляли о кражах.

"Что касается разбойных нападений и ограблений – тоже есть снижение. Немало – в два раза по сравнению с прошлыми годами, именно благодаря большому количеству представителей правоохранительных и военных органов на улицах городов и сел, что делает невозможным совершение этого типа преступлений", – рассказал глава департамента.

Дзюбинский также сообщил, что правоохранители наблюдают стабильную тенденцию к увеличению незаконных завладений транспортными средствами – почти на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по его словам, на территориях, где не проходят боевые действия, полиция почти не зафиксировала незаконных завладений транспортными средствами.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, полиция, преступление, война России против Украины
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