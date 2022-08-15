Зеленский уволил начальников трех управлений СБУ

Сергей Заяц уволен с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.
Юрий Борейчук уволен с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.
Артем Бондаренко уволен с должности начальника управления Службы безопасности Украины во Львовской области и назначен главой главного управления СБУ в Киеве и области.
17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".
19 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Баканова с должности председателя СБУ.
После Баканова с должности главы Службы безопасности Зеленский уволил его заместителя Владимира Горбенко и сменил нескольких председателей областных управлений СБУ.