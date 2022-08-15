В Чернигове военные угрожали полицейским автоматами. Видео

Патрульные остановили 39-летнего мужчину, двигавшегося на мотоцикле Honda, он позвал на "помощь" друзей, отметили в Нацполиции Фото: npu.gov.ua

Об этом 15 августа сообщается в Facebook департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Отмечается, что патрульные во время несения службы остановили 39-летнего мужчину, двигавшегося на мотоцикле Honda, он позвал на "помощь" друзей.

"Через некоторое время на место происшествия приехали более 10 вооруженных лиц и начали препятствовать действиям правоохранителей. Неизвестные пытались физически оттеснить их от водителя-нарушителя и, приведя автоматическое оружие в боевую готовность, направили его в сторону патрульных, – говорится в сообщении. – При этом неизвестные выражали оскорбления и угрожали убить полицейских. Для убедительности своих намерений один из мужчин произвел несколько выстрелов в воздух из автомата Калашникова, а другой, блокируя машиной правоохранителей, наехал полицейскому на ногу".

Черниговская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере открыла уголовное производство. Личности всех участников происшествия установлены, подчеркнули в департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины.

"Ими оказались жители Чернигова, находившиеся в составе одного из воинских формирований. Шестерым фигурантам уже объявлено о подозрении. За совершенное они понесут уголовную ответственность", – указывается в сообщении.