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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Запорожье водитель BMW устроил аварию с двумя погибшими, четверо пострадавших – в больнице

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В результате ДТП в Запорожье разбито несколько машин, двое людей погибли
В результате ДТП в Запорожье разбито несколько машин, двое людей погибли
Фото: zp.npu.gov.ua

Один человек погиб на месте происшествия и еще один скончался в больнице после ДТП в Запорожье, сообщил 28 июля отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

В полиции рассказали, что авария произошла около 13.00 на Европейской улице. 30-летний водитель автомобиля BMW, по данным правоохранитеей, резко сменил направление движения вправо и совершил наезд на припаркованные автомобили (их было пять), которые снесли группу людей, находившихся на обочине.

В результате аварии один пешеход погиб на месте происшествия. В настоящее время его личные данные устанавливаются.

Еще пятеро пострадавших в возрасте от 25 до 50 лет, среди которых одна женщина, были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Уже в больнице от полученных травм скончался один из пострадавших в результате ДТП – 50-летний мужчина.

По данным экспертизы, водитель BMW трезв. В полиции заявили, что он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

По этой статье для нарушителя, если его вина будет доказана, предусматривается лишение свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Теги: Украина, ДТП, Запорожье, полиция, авария, ПДД, жертвы, правоохранители, пострадавшие, происшествия, дороги, нарушение
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