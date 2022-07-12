Суд вынес приговор иностранцу, который в Харькове сбил трех пешеходов на островке безопасности

Иностранец ехал по Харькову со скоростью более 110 км/час Фото: khar.gp.gov.ua

Приговор был вынесен 7 июля, внимание на него обратило 12 июля харьковское издание NewsRoom.

7 ноября 2020 года на проспекте Науки в Харькове Volkswagen, за рулем которого находился 23-летний Али Хенди, сбил трех пешеходов, которые стояли на "островке безопасности". В больницу попали мужчина, девятилетний мальчик и женщина, она впоследствии скончалась.

На тот момент заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что иностранец в 2016 году получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учебу в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Кожедуба.

Иностранец был подозреваемым по статьях Уголовного кодекса Украины о хулиганстве и нарушении правил дорожного движения.

В материалах суда говорится, что в момент ДТП подозреваемый ехал по проспекту со скоростью 110,4 км/час, и с полосы, движение на которой разрешено только налево, поехал прямо и не отреагировал должным образом на перемещение впереди едущей машины, сбив пешеходов.

Шестилетний срок лишения свободы, к которому приговорен иностранец, начинается со дня ДТП, когда его задержали.

Суд также вынес приговор в отношении водителя другого автомобиля, которые создали аварийную ситуацию. Гражданину Украины дали четыре года лишения свободы, но изменили их на испытательный срок в три года.

Решение суда окончательно в силу еще не вступило.