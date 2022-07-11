Нардеп Куницкий: Читаю, что я попал в сумасшедшее ДТП и еле остался жив. Это не так

"Всем, кто читает новости, что я попал в какое-то сумасшедшее ДТП, еле-еле остался жив. Это не так. Я действительно сегодня попал в ДТП, но не по своей вине. Фура огромная врезалась в стоящие машины и просто собрала нас "гармошкой". При этом никто не пострадал", – сказал нардеп.

Куницкий объяснил, что авария с его участием произошла в Киеве на Набережно-Рыбальской и обстоятельств того ДТП он не знает.

Ранее сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Куницкий попал в ДТП на Новоирпенской трассе, и разместил фото аварии, где в результате лобового столкновения погибли водители автомобилей BMW и Škoda.

Позже Геращенко изменил пост в Telegrаm, убрав изображения со смертельной аварией и дописав подробности ДТП с участием нардепа.

"На улице Набережно-Рыбальская в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей BMW, Renault, Nissan и грузового автомобиля Volvo. Грузовик "догнал" легковой автомобиль, в котором находился народный депутат Александр Куницкий ("Слуга народа)". Куницкий ехал на пассажирском месте, не пострадал, имеет легкие травмы", – объяснил советник.