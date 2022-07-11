ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Нардеп Куницкий: Читаю, что я попал в сумасшедшее ДТП и еле остался жив. Это не так

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Куницкий рассказал о своей аварии
Куницкий рассказал о своей аварии
Фото: zp_offline / Instagram

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий заявил в YouTube, что информация о его участии в смертельном ДТП 11 июля не соответствует действительности.

"Всем, кто читает новости, что я попал в какое-то сумасшедшее ДТП, еле-еле остался жив. Это не так. Я действительно сегодня попал в ДТП, но не по своей вине. Фура огромная врезалась в стоящие машины и просто собрала нас "гармошкой". При этом никто не пострадал", – сказал нардеп.

Куницкий объяснил, что авария с его участием произошла в Киеве на Набережно-Рыбальской и обстоятельств того ДТП он не знает.

Ранее сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Куницкий попал в ДТП на Новоирпенской трассе, и разместил фото аварии, где в результате лобового столкновения погибли водители автомобилей BMW и Škoda.

Позже Геращенко изменил пост в Telegrаm, убрав изображения со смертельной аварией и дописав подробности ДТП с участием нардепа.

"На улице Набережно-Рыбальская в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей BMW, Renault, Nissan и грузового автомобиля Volvo. Грузовик "догнал" легковой автомобиль, в котором находился народный депутат Александр Куницкий ("Слуга народа)". Куницкий ехал на пассажирском месте, не пострадал, имеет легкие травмы", – объяснил советник. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ДТП, автомобили, авария, Антон Геращенко, BMW, советник, Volvo, Nissan, грузовик, Renault, Александр Куницкий, пассажиры, травмы, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину
  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину
Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"
Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (321561)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (137975)
3
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (45447)
4
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (44488)
5
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (33657)
6
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (30013)
7
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию (25249)
8
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (25218)
 
 
 
 