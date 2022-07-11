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Геращенко сообщил, что в ДТП попал нардеп Куницкий. И показал фото аварии, в которой погибло два водителя

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По версии МВД, Куницкий находился на пассажирском сидении
По версии МВД, Куницкий находился на пассажирском сидении
Фото: suspilne.media

11 июля в ДТП попал автомобиль, в котором находился народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий. Об этом в Telegrаm сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Под Киевом на Новоирпенской трассе произошло ДТП: фура "догнала" легковой автомобиль, в котором находился народный депутат Александр Куницкий ("Слуга народа"). Куницкий находился на пассажирском месте, не пострадал, имеет легкие травмы", – написал он.

Скриншот: Pravda Gerashchenko / Telegrаm
Скриншот: Pravda Gerashchenko / Telegrаm

Свое сообщение Геращенко проиллюстрировал изображениями ДТП, в котором в результате лобового столкновения погибли водители двух машин. Такие же фото показала в Fаcebook полиция Киева.

"По предварительной информации, в направлении города Ирпень произошло лобовое столкновение двух автомобилей, BMW и Škoda, в результате которого двое водителей погибли на месте происшествия", – говорится в посте.

Обстоятельства аварии выясняются, отметили правоохранители.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid02w1tTyM5JrVFW7TwBzKSfLnwddiY1gTtyy7gMDHf2CF6QWQMxqq3nHLu4baCNanXLl

Теги: ДТП, автомобили, полиция, авария, депутаты, Киевская область, Антон Геращенко, Ирпень, советник, фото, Слуга народа, Александр Куницкий, нардеп
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