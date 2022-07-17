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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черновицкой области в ДТП погибли военный и его семья

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Жена и дети провожали на фронт военного, приезжавшего домой в краткосрочный отпуск
Жена и дети провожали на фронт военного, приезжавшего домой в краткосрочный отпуск
Фото: cv.npu.gov.ua

В Черновицкой области на автодороге Н-03 Житомир – Черновцы у урочища Четыре Корчмы 16 июля произошла авария, в результате которой погибло четыре человека. Об этом сообщила полиция Черновицкой области.

Предварительно установлено, что Ford Transit, за рулем которого был 79-летний львовянин, столкнулся с автомобилем Skoda Favorit под управлением 19-летнего жителя села Рухотин.

В результате аварии погибли пассажиры автомобиля Skoda Favorit, жители села Клишковцы: 44-летний мужчина, 40-летняя женщина, 17-летняя девушка и 21-летний мужчина.

Оба водителя госпитализированы. 

Полиция открыла производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями) Уголовного кодекса Украины. 

Издание "Хотинские вести" сообщило, что в этом ДТП погибли военный и его семья: Жена и дети провожали на фронт военнослужащего Вадима Коростюка, приезжавшего домой в краткосрочный отпуск. Издание отмечает, что военный пробыл с родными только несколько дней и снова ехал на войну. 

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Теги: ДТП, смерть, полиция, авария, военные, Черновицкая область, семья, погибшие, пассажиры
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