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"Появились новые обстоятельства". В полиции сообщили о снижении в Украине аварийности на дорогах

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За пять месяцев в Украине произошло 5,4 тыс. ДТП с пострадавшими
За пять месяцев в Украине произошло 5,4 тыс. ДТП с пострадавшими
Фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області / Fаcebook

За пять месяцев 2022 года в Украине произошло на 33,7% меньше ДТП с погибшими или травмированными, чем за такой же период 2021 года. Об этом сообщил 21 июня в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"С начала года в Украине произошло 5407 ДТП с погибшими и/или травмированными, что на 33,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (8152 ДТП), в которых погибло 908 человек, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (1001 человек), и 6747 человек получили травмы, что на 31,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (9887 человек)", – написал он.

Снижение аварийности полицейский связал со "многими факторами, включительно с уменьшением на дорогах страны транспортных средств и, соответственно, интенсивности дорожного движения" на фоне войны.

"Однако появились и новые обстоятельства, которые приводили к тяжелым ДТП на дорогах – наличие искусственных препятствий и отсутствие надлежащих дорожных знаков. Конечно, все это было необходимо для высочайшей цели – обороны нашей страны. И да, это было необходимо в тех условиях, которые были", – объяснил Билошицкий.

Он перечислил основные причины ДТП с погибшими и травмированными:

  • превышение скорости движения (45% всех ДТП с потерпевшими);
  • нарушение правил маневрирования (20% всех ДТП с потерпевшими);
  • нарушение правил проезда перекрестков;
  • нарушение правил проезда пешеходных переходов;
  • несоблюдение дистанции;
  • управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
https://www.facebook.com/Bilosh/posts/pfbid02zTjMksyA73mbwK6vcbESem8DczKYZCEgUJNgWKwm8K1GE4Vtu4g7bqowPTqsLa8ml?__cft__[0]=AZWiBN2_kzu2h7co1e4RKNu9ezju19xQwsAKcrELOn55QGeX0k9_Nv-vjacpWE2pou09ThA2KWPDcAAlt99DLWjnN3S3VaXMCUJwE9BwNKvbgLAPOzpEhZ_SM_eu-TAg8R8&__tn__=%2CO%2CP-R

Теги: транспорт, ДТП, полиция, авария, дороги, погибшие, скорость, Алексей Билошицкий, травмы
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