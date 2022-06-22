"Появились новые обстоятельства". В полиции сообщили о снижении в Украине аварийности на дорогах

За пять месяцев в Украине произошло 5,4 тыс. ДТП с пострадавшими Фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області / Fаcebook

"С начала года в Украине произошло 5407 ДТП с погибшими и/или травмированными, что на 33,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (8152 ДТП), в которых погибло 908 человек, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (1001 человек), и 6747 человек получили травмы, что на 31,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (9887 человек)", – написал он.

Снижение аварийности полицейский связал со "многими факторами, включительно с уменьшением на дорогах страны транспортных средств и, соответственно, интенсивности дорожного движения" на фоне войны.

"Однако появились и новые обстоятельства, которые приводили к тяжелым ДТП на дорогах – наличие искусственных препятствий и отсутствие надлежащих дорожных знаков. Конечно, все это было необходимо для высочайшей цели – обороны нашей страны. И да, это было необходимо в тех условиях, которые были", – объяснил Билошицкий.

Он перечислил основные причины ДТП с погибшими и травмированными: