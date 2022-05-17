"Если бы не было такого сопротивления, развитие событий было бы совсем другим". Кличко рассказал о героизме киевлян

"Если бы не было такого сопротивления и россияне не поняли бы, что Киев им не по зубам, тогда сценарий развития событий был бы совсем другим. Это благодаря тем людям, которые его защищали. Было много людей физически не сильных, но показавших себя как люди со стальным стержнем. Я выезжал контролировать, и был один пункт выдачи оружия. Это был второй или третий день войны. Ночь, ветер, снег. И почти километровая очередь. Люди стояли в очереди за оружием, чтобы встречать врага. Респект каждому из них", – сказал Кличко.

Он отметил, что многие из защитников Киева даже не считают себя героями, потому что они просто поступали так, как считали нужным и правильным в этот момент.

"Страшно мне никогда не было. Но напряг был, потому что никто не был подготовлен к такому развитию событий. На самом деле мы уже с колес рассчитывали разные сценарии. Если интервенция будет проходить уже в Киеве, что и как мы должны защищать. Делали блок-посты, защитные сооружения и уже готовились к уличным боям. Но самый тяжелый момент эмоционально был, когда приехали на вокзал. Он был заполнен людьми, которые выезжали. Мы подошли к детскому уголку, там был мальчик где-то шести-семи лет. Он плакал: "Где папа, где мама?" Я к нему подошел со словами: все будет хорошо, не волнуйся, ты молодец, держимся и т. д. Хотел поднять ему настроение. А одна женщина подошла и говорит: "Этот мальчик еще не знает, что родителей у него уже нет". Эмоционально очень тяжело было", – признался Кличко.

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