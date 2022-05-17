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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если бы не было такого сопротивления, развитие событий было бы совсем другим". Кличко рассказал о героизме киевлян

Виталий Кличко: Люди стояли в очереди за оружием, чтобы встречать врага. Респект каждому из них
Виталий Кличко: Люди стояли в очереди за оружием, чтобы встречать врага. Респект каждому из них
Фото: Бомбардир / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что героизм защитников Киева заставил российских оккупантов понять, что завоевать всю Украину не удастся, и поэтому они отступили. Об этом, а также о самом трудном для него лично моменте во время войны Кличко рассказал в интервью проекту "Бомбардир".

"Если бы не было такого сопротивления и россияне не поняли бы, что Киев им не по зубам, тогда сценарий развития событий был бы совсем другим. Это благодаря тем людям, которые его защищали. Было много людей физически не сильных, но показавших себя как люди со стальным стержнем. Я выезжал контролировать, и был один пункт выдачи оружия. Это был второй или третий день войны. Ночь, ветер, снег. И почти километровая очередь. Люди стояли в очереди за оружием, чтобы встречать врага. Респект каждому из них", – сказал Кличко.

Он отметил, что многие из защитников Киева даже не считают себя героями, потому что они просто поступали так, как считали нужным и правильным в этот момент. 

"Страшно мне никогда не было. Но напряг был, потому что никто не был подготовлен к такому развитию событий. На самом деле мы уже с колес рассчитывали разные сценарии. Если интервенция будет проходить уже в Киеве, что и как мы должны защищать. Делали блок-посты, защитные сооружения и уже готовились к уличным боям. Но самый тяжелый момент эмоционально был, когда приехали на вокзал. Он был заполнен людьми, которые выезжали. Мы подошли к детскому уголку, там был мальчик где-то шести-семи лет. Он плакал: "Где папа, где мама?" Я к нему подошел со словами: все будет хорошо, не волнуйся, ты молодец, держимся и т. д. Хотел поднять ему настроение. А одна женщина подошла и говорит: "Этот мальчик еще не знает, что родителей у него уже нет". Эмоционально очень тяжело было", – признался Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В то же время российские военные регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.

По данным КГГА за 15 апреля, в Киев ежедневно возвращается около 40–50 тыс. человек, которые ранее уехали из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

28 апреля в Киевской военной администрации заявили, что операция по обороне Киева завершена, но опасность столице сохраняется.

Вечером 28 апреля россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами. Одна из них попала в жилой 25-этажный дом, 10 человек пострадалипогибла журналистка "Радіо Свобода".

По информации мэра столицы Виталия Кличко, всего в Киеве обстрелами повреждено более 200 домов, 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.

Кличко рекомендовал киевлянам не торопиться с возвращением домой.

Теги: Киев, Виталий Кличко, война, вторжение, война России против Украины
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