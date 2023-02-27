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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: У нас еще впереди очень жестокие бои. Россия еще не исчерпала ресурс, они идут, лезут. И их еще убивать и убивать

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Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Российские оккупанты еще не исчерпали ресурс, который позволяет им удерживать захваченные территории Украины и противостоять ВСУ. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил бывший начальник полиции Киева, замглавы КГГА Андрей Крищенко, который в составе Нацгвардии воюет на востоке Украины.

"У меня есть впечатление от того узкого участка фронта, где мы несем службу вместе с побратимами. На мой взгляд, у нас еще впереди очень жестокие бои, очень жестокие схватки. Россия, как мы видим на месте, еще не выдохлась. Они еще не исчерпали ресурс: в первую очередь это человеческий ресурс. Они идут, лезут. И их еще убивать и убивать", – подчеркнул Крищенко.

Он отметил, что очень хочет, чтобы к лету Украина деоккупировала Крым.

"Мы очень хотели бы летом это закончить и быть в Крыму. Но, возможно, у главы разведки есть стратегическая разведывательная информация, он знает планы, есть информация от наших партнеров. Если завтра, образно, сдохнет [президент РФ Владимир] Путин – и у них начнутся какие-то центробежные движения, передел власти, – все эти группировки вцепятся друг в друга и забудут о нас, так мы и раньше в Крыму будем. Ну, будем ждать", – резюмировал Крищенко.

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины с возвращением всех границ страны образца 1991 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, Алеся Бацман, ВСУ, Андрей Крищенко, война России против Украины, границы, российские оккупанты
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