Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: У нас еще впереди очень жестокие бои. Россия еще не исчерпала ресурс, они идут, лезут. И их еще убивать и убивать

"У меня есть впечатление от того узкого участка фронта, где мы несем службу вместе с побратимами. На мой взгляд, у нас еще впереди очень жестокие бои, очень жестокие схватки. Россия, как мы видим на месте, еще не выдохлась. Они еще не исчерпали ресурс: в первую очередь это человеческий ресурс. Они идут, лезут. И их еще убивать и убивать", – подчеркнул Крищенко.
Он отметил, что очень хочет, чтобы к лету Украина деоккупировала Крым.
"Мы очень хотели бы летом это закончить и быть в Крыму. Но, возможно, у главы разведки есть стратегическая разведывательная информация, он знает планы, есть информация от наших партнеров. Если завтра, образно, сдохнет [президент РФ Владимир] Путин – и у них начнутся какие-то центробежные движения, передел власти, – все эти группировки вцепятся друг в друга и забудут о нас, так мы и раньше в Крыму будем. Ну, будем ждать", – резюмировал Крищенко.
Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои. Читайте полный текст интервью
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины с возвращением всех границ страны образца 1991 года.