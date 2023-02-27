Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: У нас еще впереди очень жестокие бои. Россия еще не исчерпала ресурс, они идут, лезут. И их еще убивать и убивать

"У меня есть впечатление от того узкого участка фронта, где мы несем службу вместе с побратимами. На мой взгляд, у нас еще впереди очень жестокие бои, очень жестокие схватки. Россия, как мы видим на месте, еще не выдохлась. Они еще не исчерпали ресурс: в первую очередь это человеческий ресурс. Они идут, лезут. И их еще убивать и убивать", – подчеркнул Крищенко.

Он отметил, что очень хочет, чтобы к лету Украина деоккупировала Крым.

"Мы очень хотели бы летом это закончить и быть в Крыму. Но, возможно, у главы разведки есть стратегическая разведывательная информация, он знает планы, есть информация от наших партнеров. Если завтра, образно, сдохнет [президент РФ Владимир] Путин – и у них начнутся какие-то центробежные движения, передел власти, – все эти группировки вцепятся друг в друга и забудут о нас, так мы и раньше в Крыму будем. Ну, будем ждать", – резюмировал Крищенко.

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube