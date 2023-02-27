Оккупанты объявили об эвакуации из Олешек и Скадовска Херсонской области. Ждут наступления ВСУ – Генштаб

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области Фото: Скадовск / Facebook

По его данным, в Олешках и Скадовске с 21 февраля отмечен выезд "администрации" коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь. С 24 февраля объявлено о так называемой эвакуации для всех желающих.

"Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", – говорится в сообщении Генштаба.