Оккупанты объявили об эвакуации из Олешек и Скадовска Херсонской области. Ждут наступления ВСУ – Генштаб

По его данным, в Олешках и Скадовске с 21 февраля отмечен выезд "администрации" коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь. С 24 февраля объявлено о так называемой эвакуации для всех желающих.
"Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", – говорится в сообщении Генштаба.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.