ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты объявили об эвакуации из Олешек и Скадовска Херсонской области. Ждут наступления ВСУ – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области
Фото: Скадовск / Facebook

Оккупационные власти захваченных Россией районов Херсонской области начали бегство в Крым, опасаясь наступления Вооруженных сил Украины. Об этом Генеральный штаб ВСУ 27 февраля сообщил в Facebook.

По его данным, в Олешках и Скадовске с 21 февраля отмечен выезд "администрации" коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь. С 24 февраля объявлено о так называемой эвакуации для всех желающих.

"Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", – говорится в сообщении Генштаба.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02bFy1f8Ze8rqr9APHbc1r4tz6GC7pBjV8s67epPkFVqQQMwqP5EHXQhE4xt5C9JDXl

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Крым, Симферополь, Генштаб ВСУ, Керчь, Бахчисарай, Херсонская область, армия РФ, Скадовск, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, Олешки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирний-21". Видео
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирний-21". Видео
Галина ГРИШИНА
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Галина ГРИШИНА
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
Мейхер надела платье-вуаль. Фото
Мейхер надела платье-вуаль. Фото
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео
Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова
Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко в мини-платье засветила ноги во время исполнения чарльстона. Видео
Экс-жена Кличко в мини-платье засветила ноги во время исполнения чарльстона. Видео
Украинский фильм "Это свидание" о военном Киеве получил награду на Берлинале
Украинский фильм "Это свидание" о военном Киеве получил награду на Берлинале
"Как же органично украинский и польский звучат в этой песне". Jerry Heil спела вместе с участником "Евровидения 2022" из Польши Охманом. Видео
"Как же органично украинский и польский звучат в этой песне". Jerry Heil спела вместе с участником "Евровидения 2022" из Польши Охманом. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера
Йовович посвятила Украине стихотворение, которое станет частью благотворительного проекта в поддержку украинцев . Видео
Йовович посвятила Украине стихотворение, которое станет частью благотворительного проекта в поддержку украинцев . Видео
Галина ГРИШИНА
Великобритания бесплатно предоставит украинским беженцам 3 тыс. билетов на "Евровидение 2023"
Великобритания бесплатно предоставит украинским беженцам 3 тыс. билетов на "Евровидение 2023"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (61777)
2
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть (54726)
3
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (53868)
4
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (34350)
5
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (30016)
6
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (29659)
7
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (26894)
8
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (25638)
 
 
 
 