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ОБЩЕСТВО

В деоккупированной Херсонской области вводят дополнительные ограничения для гражданских

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В Херсоне и области будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей
В Херсоне и области будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей
Фото: EPA

На деоккупированных территориях Херсонской области 23–25 февраля вводятся жесткие ограничения для гражданских из-за возможных провокаций со стороны россиян. Об этом 22 февраля сообщили в Херсонской ОГА.

В связи с возможной эскалацией военных действий со стороны россиян с 23-го по 25 февраля:

  • предприятия и учреждения коммунальной формы собственности, за исключением объектов критической инфраструктуры, переходят на дистанционную форму работы;
  • будет ограничена выдача гуманитарной помощи, денежных выплат в отделениях "Укрпошти" и так далее;
  • правоохранители будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей;
  • "пункты несокрушимости" будут работать круглосуточно.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Херсон, война, провокации, война России против Украины, Укрпошта, ограничения, россияне
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