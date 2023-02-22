Обстрелы Херсонской области. Российские оккупанты за сутки убили пятерых мирных жителей, 21 человек получил ранения

Противник использовал реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки и автоматические гранатометы.
"Враг четыре раза атаковал Херсон. После обеда российские войска нанесли массированный удар из "Градов" по городу – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта, медицинское учреждение, автотранспортное предприятие, здание "Херсонтеплоэнерго", завод и жилые дома", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки, по данным ОВА, в результате российских обстрелов погибло пять мирных жителей, 21 человек получил ранения.
"Среди раненых – 16-летняя девушка, у которой диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и конечностей. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", – уточнили в ОВА.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.