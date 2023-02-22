Обстрелы Херсонской области. Российские оккупанты за сутки убили пятерых мирных жителей, 21 человек получил ранения

Противник использовал реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки и автоматические гранатометы.

"Враг четыре раза атаковал Херсон. После обеда российские войска нанесли массированный удар из "Градов" по городу – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта, медицинское учреждение, автотранспортное предприятие, здание "Херсонтеплоэнерго", завод и жилые дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, по данным ОВА, в результате российских обстрелов погибло пять мирных жителей, 21 человек получил ранения.

"Среди раненых – 16-летняя девушка, у которой диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и конечностей. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", – уточнили в ОВА.