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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Херсонской области. Российские оккупанты за сутки убили пятерых мирных жителей, 21 человек получил ранения

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Освобожденный Херсон оккупанты вчера атаковали четыре раза
Освобожденный Херсон оккупанты вчера атаковали четыре раза
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом 22 февраля в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

Противник использовал реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки и автоматические гранатометы.

"Враг четыре раза атаковал Херсон. После обеда российские войска нанесли массированный удар из "Градов" по городу – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта, медицинское учреждение, автотранспортное предприятие, здание "Херсонтеплоэнерго", завод и жилые дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, по данным ОВА, в результате российских обстрелов погибло пять мирных жителей, 21 человек получил ранения.

"Среди раненых – 16-летняя девушка, у которой диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и конечностей. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", – уточнили в ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, раненые, артиллерия, жертвы, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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