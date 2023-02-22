Оккупанты обстреляли село в Херсонской области, погибли два человека – ОВА

Снаряды попали в дома. Их обломки убили 81-летнюю женщину и 68-летнего мужчину.

За минувшие сутки россияне 51 раз обстреляли территорию Херсонской области. Противник использовал реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки и автоматические гранатометы.

21 февраля, по данным ОВА, в результате российских обстрелов погибли пять мирных жителей, 21 человек получил ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.