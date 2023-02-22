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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли две общины Николаевской области, тяжело ранен один мирный житель – ОВА

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По словам Кима, противник вел обстрел из реактивных систем залпового огня
По словам Кима, противник вел обстрел из реактивных систем залпового огня
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли две общины Николаевской области. Об этом в Telegram 22 февраля сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 21 февраля, в 11.58 враг совершил обстрел населенного пункта Очаковской общины. Один человек получил тяжелые ранения", – написал Ким.

Помимо этого, в 12.12 оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня населенный пункт Куцурубской общины. Зафиксировано попадание по открытой территории. Там обошлось без пострадавших и разрушений.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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