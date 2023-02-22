Оккупанты обстреляли две общины Николаевской области, тяжело ранен один мирный житель – ОВА

По словам Кима, противник вел обстрел из реактивных систем залпового огня Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

"Вчера, 21 февраля, в 11.58 враг совершил обстрел населенного пункта Очаковской общины. Один человек получил тяжелые ранения", – написал Ким.

Помимо этого, в 12.12 оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня населенный пункт Куцурубской общины. Зафиксировано попадание по открытой территории. Там обошлось без пострадавших и разрушений.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.