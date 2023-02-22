Оккупанты обстреляли две общины Николаевской области, тяжело ранен один мирный житель – ОВА

"Вчера, 21 февраля, в 11.58 враг совершил обстрел населенного пункта Очаковской общины. Один человек получил тяжелые ранения", – написал Ким.
Помимо этого, в 12.12 оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня населенный пункт Куцурубской общины. Зафиксировано попадание по открытой территории. Там обошлось без пострадавших и разрушений.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.