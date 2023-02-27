Яростных боев не будет: Гуменюк рассказала, как ВСУ планируют освобождать Крым

По ее словам, сейчас АРК – единственное направление на юге Украины, где оккупанты чувствуют себя в относительной безопасности и именно туда "эвакуируются" из Херсонской области по мере приближения Вооруженных сил Украины.
"Они пытаются подвинуться с левобережной Херсонской области ближе к Крыму, думая, что им там будет теплее, но мы думаем, что им там будет даже горячо. Они подтянули туда резерв "срочников" из Челябинской области для строительства защитных сооружений. Пока они окапываются", – рассказала представитель ОК "Юг".
Сценарий освобождение самого Крыма, по мнению Гуменюк, будет отличаться от того, как действуют ВСУ в других регионах.
"Я не думаю, что так легко отдадут Крым, как мы могли бы рассчитывать, Но то, что таких яростных боев не будет, – это более вероятно. Скорее всего, битва останется за Донецкой и Луганской областями, а Крым пройдет по другому сценарию", – отметила спикер.
Она добавила, что на данный момент ВСУ работают над прерыванием путей обеспечения оккупантов в южной части страны.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
Украина торговать территориями не будет – только освобождать, заверили в Офисе президента.