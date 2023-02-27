Яростных боев не будет: Гуменюк рассказала, как ВСУ планируют освобождать Крым

По ее словам, сейчас АРК – единственное направление на юге Украины, где оккупанты чувствуют себя в относительной безопасности и именно туда "эвакуируются" из Херсонской области по мере приближения Вооруженных сил Украины.

"Они пытаются подвинуться с левобережной Херсонской области ближе к Крыму, думая, что им там будет теплее, но мы думаем, что им там будет даже горячо. Они подтянули туда резерв "срочников" из Челябинской области для строительства защитных сооружений. Пока они окапываются", – рассказала представитель ОК "Юг".

Сценарий освобождение самого Крыма, по мнению Гуменюк, будет отличаться от того, как действуют ВСУ в других регионах.

"Я не думаю, что так легко отдадут Крым, как мы могли бы рассчитывать, Но то, что таких яростных боев не будет, – это более вероятно. Скорее всего, битва останется за Донецкой и Луганской областями, а Крым пройдет по другому сценарию", – отметила спикер.

Она добавила, что на данный момент ВСУ работают над прерыванием путей обеспечения оккупантов в южной части страны.