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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир

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В этот день в 2014 году в Крыму прошел многотысячный проукраинский митинг
В этот день в 2014 году в Крыму прошел многотысячный проукраинский митинг
Фото: Станислав Юрченко / krymr.com

Президент Украины Владимир Зеленский в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь заявил, что украинский флаг вернется в каждый уголок Украины. Об этом он написал в Telegram.

"Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", – написал президент и добавил на крымскотатарском: "Крым будет свободным!" 

Он также опубликовал фото многотысячного митинга проукраинских сил у здания Верховного совета Крыма, который прошел в этот день в 2014 году. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном  выступали за единство Украины, на другом были сторонники аннексии во главе с нынешним подконтрольным Кремлю "главой Крыма" Сергеем Аксеновым. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

По данным издания "Крым.Реалии", в проукраинской акции приняло участие около 10 тыс. человек. По оценке замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, людей было около 20 тыс. 

Крымская правозащитная группа группа сообщала, что по "делу 26 февраля" проукраинским активистам в Крыму вынесли восемь приговоров, в том числе к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен Чийгоз. Он был  освобожден в 2017 году в рамках обмена. 

Указом Зеленского в 2020 году 26 февраля официально признали Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Теги: Крым, оккупация, крымские татары, аннексия, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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