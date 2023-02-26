Зеленский: Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир

В этот день в 2014 году в Крыму прошел многотысячный проукраинский митинг Фото: Станислав Юрченко / krymr.com

"Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", – написал президент и добавил на крымскотатарском: "Крым будет свободным!"

Он также опубликовал фото многотысячного митинга проукраинских сил у здания Верховного совета Крыма, который прошел в этот день в 2014 году.