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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывели в Черное море носитель "Калибров", в ВСУ предупредили о высокой вероятности ракетных ударов

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С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты 27 февраля вывели в Черное море один носитель ракет "Калибр". Об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега. Сейчас это шесть кораблей, среди которых выведен с утра один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр", – говорится в сообщении.

В командовании предупредили, что враг продолжает воздушную разведку. Анализ активности авиации и атак дронов минувшей ночью свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов со стороны российских оккупантов.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/videos/565717322176533/

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. В ночь на 27 февраля оккупанты совершили еще одну атаку, запустив по Украине 14 иранских дронов.

Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Черное море, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли, российские оккупанты
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