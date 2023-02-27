Оккупанты вывели в Черное море носитель "Калибров", в ВСУ предупредили о высокой вероятности ракетных ударов

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины Фото: depositphotos.com

"Корабельная группировка врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега. Сейчас это шесть кораблей, среди которых выведен с утра один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр", – говорится в сообщении.

В командовании предупредили, что враг продолжает воздушную разведку. Анализ активности авиации и атак дронов минувшей ночью свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов со стороны российских оккупантов.