Оккупанты вывели в Черное море носитель "Калибров", в ВСУ предупредили о высокой вероятности ракетных ударов

"Корабельная группировка врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега. Сейчас это шесть кораблей, среди которых выведен с утра один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр", – говорится в сообщении.
В командовании предупредили, что враг продолжает воздушную разведку. Анализ активности авиации и атак дронов минувшей ночью свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов со стороны российских оккупантов.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. В ночь на 27 февраля оккупанты совершили еще одну атаку, запустив по Украине 14 иранских дронов.
Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.