В ночь на 27 февраля оккупанты запустили по Украине 14 иранских дронов, большинство из них сбиты – Генштаб

По данным Генштаба, 26 февраля силы обороны Украины уничтожили российский самолет-штурмовик Су-25.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили склад боеприпасов. Также ВСУ обезвредили российскую станцию подавления спутниковой связи, говорится в сообщении.
В Генштабе сообщили, что в ходе воздушной атаки, которая продолжалась с 23.00 26 февраля до утра 27 февраля, оккупанты запустили на территории северных и западных областей страны 14 беспилотников типа Shahed. Предварительно, 11 дронов украинские силы противовоздушной обороны обезвредили.
Поздно вечером 26 февраля в ряде областей на востоке и севере Украины объявили воздушную тревогу в связи с активностью российских оккупантов. В частности, сирены включили в Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Позже тревогу объявили и в Черкасской области.
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил в Telegram, что в области замечены иранские дроны-камикадзе Shahed. "Есть успешная работа ПВО", – отметил он.
Оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины отчиталось об одном сбитом беспилотнике в небе над Черниговской областью. О результативной работе сил противовоздушной обороны проинформировал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.