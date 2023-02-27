В ночь на 27 февраля оккупанты запустили по Украине 14 иранских дронов, большинство из них сбиты – Генштаб

По данным Генштаба, 26 февраля силы обороны Украины уничтожили российский самолет-штурмовик Су-25.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили склад боеприпасов. Также ВСУ обезвредили российскую станцию подавления спутниковой связи, говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что в ходе воздушной атаки, которая продолжалась с 23.00 26 февраля до утра 27 февраля, оккупанты запустили на территории северных и западных областей страны 14 беспилотников типа Shahed. Предварительно, 11 дронов украинские силы противовоздушной обороны обезвредили.



