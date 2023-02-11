Оккупанты вывели в Черное море 14 кораблей, три из них – носители "Калибров" – ОК "Юг"

"Враг продолжает наращивать корабельную группировку. В Черном море уже 14 кораблей, поскольку шторм уменьшился и уже не влияет на мореходность", – отметила она.
Утром 11 февраля в Черном море находилось 11 российских кораблей, из которых два являлись носителями "Калибров" с общим залпом в 16 ракет. Спикер, несмотря на увеличение числа ракетоносителей, считает, что общее количество ракет, которые могут единовременно запустить оккупанты, не увеличилось.
"Общий удар "Калибров" может составлять до полутора десятков ракет, учитывая, что во время последней атаки они часть ракет использовали", – оценила Гуменюк.
Россия осенью и зимой совершила 14 волн массированных ракетных и 17 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
14-я массированная атака была предпринята россиянами в ночь с 9-го на 10 февраля и утром 10 февраля. Оккупанты использовали 71 крылатую ракету (в том числе 28 "Калибров"), 61 из которых сбили украинские силы ПВО. Также оккупантами было выпущено по территории Украины 35 ракет С-300.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.