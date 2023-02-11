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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывели в Черное море 14 кораблей, три из них – носители "Калибров" – ОК "Юг"

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Россия увеличила количество носителей "Калибров" на боевом дежурстве до трех кораблей
Россия увеличила количество носителей "Калибров" на боевом дежурстве до трех кораблей
Фото: mil.ru (архив)

На боевом дежурстве в Черном море во второй половине дня 11 февраля находятся уже три носителя российских крылатых ракет "Калибр". Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк сообщила 11 февраля в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Враг продолжает наращивать корабельную группировку. В Черном море уже 14 кораблей, поскольку шторм уменьшился и уже не влияет на мореходность", – отметила она.

Утром 11 февраля в Черном море находилось 11 российских кораблей, из которых два являлись носителями "Калибров" с общим залпом в 16 ракет. Спикер, несмотря на увеличение числа ракетоносителей, считает, что общее количество ракет, которые могут единовременно запустить оккупанты, не увеличилось.

"Общий удар "Калибров" может составлять до полутора десятков ракет, учитывая, что во время последней атаки они часть ракет использовали", – оценила Гуменюк.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 14 волн массированных ракетных и 17 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

14-я массированная атака была предпринята россиянами в ночь с 9-го на 10 февраля и утром 10 февраля. Оккупанты использовали 71 крылатую ракету (в том числе 28 "Калибров"), 61 из которых сбили украинские силы ПВО. Также оккупантами было выпущено по территории Украины 35 ракет С-300.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Черное море, Черноморский флот РФ, оккупация, Вооруженные силы Украины, корабль, шторм, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Наталья Гуменюк, корабли, крылатая ракета, российские оккупанты, деоккупация
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