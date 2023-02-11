Оккупанты вывели в Черное море 14 кораблей, три из них – носители "Калибров" – ОК "Юг"

"Враг продолжает наращивать корабельную группировку. В Черном море уже 14 кораблей, поскольку шторм уменьшился и уже не влияет на мореходность", – отметила она.

Утром 11 февраля в Черном море находилось 11 российских кораблей, из которых два являлись носителями "Калибров" с общим залпом в 16 ракет. Спикер, несмотря на увеличение числа ракетоносителей, считает, что общее количество ракет, которые могут единовременно запустить оккупанты, не увеличилось.

"Общий удар "Калибров" может составлять до полутора десятков ракет, учитывая, что во время последней атаки они часть ракет использовали", – оценила Гуменюк.