РФ держит в оккупированном Крыму носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования – ГУР Минобороны

По его словам, украинская военная разведка следит за перемещениями ядерного оружия в России, в частности оружия тактического уровня, и знает, где оно расположено.
"Военная разведка видит, что на территории временно оккупированного Крыма размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Речь идет о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Потенциально такая возможность у России есть", – сказал он.
Черняк также рассказал, что оккупанты осуществляли определенные работы на объекте "Феодосия-13" в селе Краснокаменка, чтобы подготовить его для хранения ядерных боеприпасов. Однако пока неизвестно, завершены ли эти работы.
Говоря о рисках нанесения Россией ядерного удара, он заявил, что "страна-оккупант способна на все".
"Однако надеемся, что международное сообщество сможет повлиять на руководство страны-оккупанта, чтобы не привести мир к ядерной катастрофе. Украина также учитывает разные варианты развития событий", – заявил представитель ГУР.
После полномасштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.