РФ держит в оккупированном Крыму носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования – ГУР Минобороны

В ГУР рассказали о российских носителях ядерного оружия в оккупированном Крыму Фото: EPA (архив)

По его словам, украинская военная разведка следит за перемещениями ядерного оружия в России, в частности оружия тактического уровня, и знает, где оно расположено.

"Военная разведка видит, что на территории временно оккупированного Крыма размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Речь идет о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Потенциально такая возможность у России есть", – сказал он.

Черняк также рассказал, что оккупанты осуществляли определенные работы на объекте "Феодосия-13" в селе Краснокаменка, чтобы подготовить его для хранения ядерных боеприпасов. Однако пока неизвестно, завершены ли эти работы.

Говоря о рисках нанесения Россией ядерного удара, он заявил, что "страна-оккупант способна на все".

"Однако надеемся, что международное сообщество сможет повлиять на руководство страны-оккупанта, чтобы не привести мир к ядерной катастрофе. Украина также учитывает разные варианты развития событий", – заявил представитель ГУР.