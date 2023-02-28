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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: В Бахмуте – существенное сопротивление. Никто не собирается отходить или оставлять противнику этот город

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Крищенко рассказал об обстановке в Бахмуте
Крищенко рассказал об обстановке в Бахмуте
Фото: Андрей Крищенко / Facebook

В Бахмуте Донецкой области проходят уличные бои, но ситуация там контролируемая украинскими военными, заявил бывший начальник полиции Киева, замглавы КГГА Андрей Крищенко, который в составе Нацгвардии воюет на востоке Украины. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

На вопрос, что сейчас происходит в районе Бахмута, и "какие настроения", Крищенко ответил, что у военных и добровольцев, с которыми он служит, "настроения – вообще разбить противника".

"Но ситуация достаточно напряженная", – сказал он.

По словам Крищенко, позиции его подразделения были на южном фланге, где обстановка более спокойная. 

"Там более-менее постоянная ситуация, противник активных действий не предпринимает. Потому что они достаточно серьезный отпор получили. И если где-то в начале декабря, в конце ноября было 10–15 штурмов в сутки, очень активные боевые действия, то сейчас уже поменьше. Сейчас мы не там находимся. Буквально несколько дней назад произошла ротация: вывели на пополнение, восстановление боеспособности подразделение. Поэтому я рассказываю, что было тогда", – рассказал Крищенко. 

По его словам, на северном фланге более сложная ситуация: враг продвигается, и россиянам удалось занять "некоторые места, имеющие важное значение".

"Но в самом Бахмуте хотя и проходят уличные бои, но там достаточно спокойная, контролируемая ситуация. Я много общаюсь и с военными, и с полицейскими, продолжающими нести службу. Ну, оказывается достаточно существенное сопротивление: никто не собирается отходить или оставлять противнику этот город", – подчеркнул Крищенко.

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

 

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ в конце 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля.

Генштаб ВСУ 23 февраля сообщил, что на бахмутском направлении остается наиболее сложная обстановка. В этом месяце там произошло более 380 боестолкновений. Оккупанты пытаются окружить Бахмут.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Донецкая область, Андрей Крищенко, война России против Украины, Бахмут
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