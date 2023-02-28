Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: В Бахмуте – существенное сопротивление. Никто не собирается отходить или оставлять противнику этот город

На вопрос, что сейчас происходит в районе Бахмута, и "какие настроения", Крищенко ответил, что у военных и добровольцев, с которыми он служит, "настроения – вообще разбить противника".

"Но ситуация достаточно напряженная", – сказал он.

По словам Крищенко, позиции его подразделения были на южном фланге, где обстановка более спокойная.

"Там более-менее постоянная ситуация, противник активных действий не предпринимает. Потому что они достаточно серьезный отпор получили. И если где-то в начале декабря, в конце ноября было 10–15 штурмов в сутки, очень активные боевые действия, то сейчас уже поменьше. Сейчас мы не там находимся. Буквально несколько дней назад произошла ротация: вывели на пополнение, восстановление боеспособности подразделение. Поэтому я рассказываю, что было тогда", – рассказал Крищенко.

По его словам, на северном фланге более сложная ситуация: враг продвигается, и россиянам удалось занять "некоторые места, имеющие важное значение".

"Но в самом Бахмуте хотя и проходят уличные бои, но там достаточно спокойная, контролируемая ситуация. Я много общаюсь и с военными, и с полицейскими, продолжающими нести службу. Ну, оказывается достаточно существенное сопротивление: никто не собирается отходить или оставлять противнику этот город", – подчеркнул Крищенко.

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