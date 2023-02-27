Ситуация на фронте сложная. Оккупанты наращивают интенсивность штурмовых действий – Маляр

"Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная. Вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Самая сложная обстановка остается на бахмутском направлении", – написала она.
По словам замминистра, российские захватчики при наступательных действиях используют тактику истощения и тотального разрушения.
"Вместе с тем, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек", – подчеркнула заместитель главы Минобороны Украины.
Маляр добавила, что защитники Украины ведут активные оборонные действия в условиях количественного превосходства противника и мужественно сражаются с врагом.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля. Оккупанты, несмотря на большие потери, не оставляют попыток окружить Бахмут, указал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, а "наибольшая часть артиллерийских подразделений оккупантов сосредоточена именно на этом направлении", добавил Громов.
По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.
Громов сообщил 23 февраля, что оккупанты планируют захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области.
Бахмут остается эпицентром удара оккупантов, жестокие бои идут на севере от города, сообщил 27 февраля спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения, по данным Генштаба ВСУ на 27 февраля, составили около 149 тыс. военнослужащих убитыми, 3385 танков и тысячи единиц другой техники.