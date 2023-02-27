Ситуация на фронте сложная. Оккупанты наращивают интенсивность штурмовых действий – Маляр

Маляр предупреждает, что захватчики при наступательных действиях используют тактику истощения и тотального разрушения Фото: Ганна Маляр / Telegram

"Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная. Вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Самая сложная обстановка остается на бахмутском направлении", – написала она.

По словам замминистра, российские захватчики при наступательных действиях используют тактику истощения и тотального разрушения.

"Вместе с тем, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек", – подчеркнула заместитель главы Минобороны Украины.

Маляр добавила, что защитники Украины ведут активные оборонные действия в условиях количественного превосходства противника и мужественно сражаются с врагом.