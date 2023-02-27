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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки ликвидировали около 560 российских военных, сбили Су-25 и более десятка дронов – Генштаб ВСУ

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ВСУ продолжают уничтожать армию оккупантов
ВСУ продолжают уничтожать армию оккупантов
Фото: ЕРА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 148 690 российских оккупантов, из них 560 – за последние сутки. Об этом 27 февраля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Другие потери захватчиков составили:

  • танки – 3385 (+4);
  • боевые бронированные машины – 6621 (+6);
  • артиллерийские системы – 2380;
  • РСЗО – 475;
  • средства ПВО – 247;
  • самолеты – 300;
  • вертолеты – 288;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2048 (+11);
  • крылатые ракеты – 873;
  • корабли/катера – 18; 
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5248 (+6);
  • специальная техника – 230.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02hEbigQ6JnEkvV9xLsuRduxmvJuVy2ivBBz2v7qqfPTrJjfqv9NPmFL9ThiUzvAHWl

Теги: самолет, Генштаб ВСУ, танки, армия РФ, беспилотники, война России против Украины, ракеты, потери армии России, российские оккупанты
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