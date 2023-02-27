Силы обороны за сутки ликвидировали около 560 российских военных, сбили Су-25 и более десятка дронов – Генштаб ВСУ

ВСУ продолжают уничтожать армию оккупантов
Фото: ЕРА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 148 690 российских оккупантов, из них 560 – за последние сутки. Об этом 27 февраля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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