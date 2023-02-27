РФ продолжает наступать на пяти направлениях на востоке Украины и роет противотанковые рвы в Курской и Брянской областях – Генштаб ВСУ

"Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области", – говорится в сводке.
По информации Генштаба, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка существенно не изменилась, формирование противником наступательных группировок не фиксируется.
"Противник в приграничных районах Брянской и Курской областей осуществляет инженерное оборудование местности, в том числе противотанковых рвов", – добавили в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.