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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ продолжает наступать на пяти направлениях на востоке Украины и роет противотанковые рвы в Курской и Брянской областях – Генштаб ВСУ

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Война России против Украины продолжается с 2014 года. На фото украинские защитники в Донецкой области в феврале 2023-го
Война России против Украины продолжается с 2014 года. На фото – украинские защитники в Донецкой области в феврале 2023-го
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия на пяти направлениях на востоке Украины – купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 27 февраля.

"Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области", – говорится в сводке. 

По информации Генштаба, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка существенно не изменилась, формирование противником наступательных группировок не фиксируется. 

"Противник в приграничных районах Брянской и Курской областей осуществляет инженерное оборудование местности, в том числе противотанковых рвов", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Wwz5rTccwFR34NjwKnLPiUee75zLst1mSNH5bzH1Jrq19yYPRCRnC8MgxSuExnbul

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, оборона, Курск, Брянск, Купянск, наступление, война России против Украины, Бахмут, Российская Федерация
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