РФ продолжает наступать на пяти направлениях на востоке Украины и роет противотанковые рвы в Курской и Брянской областях – Генштаб ВСУ

Война России против Украины продолжается с 2014 года. На фото – украинские защитники в Донецкой области в феврале 2023-го Фото: ЕРА

"Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области", – говорится в сводке.

По информации Генштаба, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка существенно не изменилась, формирование противником наступательных группировок не фиксируется.

"Противник в приграничных районах Брянской и Курской областей осуществляет инженерное оборудование местности, в том числе противотанковых рвов", – добавили в Генштабе.