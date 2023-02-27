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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ за сутки нанесла по Украине восемь ракетных и 28 авиаударов, ВСУ ударили по командным пунктам оккупантов – Генштаб

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Украинская артиллерия и ракетные войска поразили пункт управления и район сосредоточения оккупантов
Украинская артиллерия и ракетные войска поразили пункт управления и район сосредоточения оккупантов
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска в течение суток 27 февраля нанесли по территории Украины восемь ракетных ударов и 28 авиационных, в том числе 12 – с применением иранских ударных дронов Shahed-136. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в Facebook.

"В течение суток противник нанес восемь ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них – иранскими ударными БПЛА типа Shahed-136. Совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – говорится в сводке. 

Украинские защитники сбили девять из 12 запущенных оккупантами иранских дронов-камикадзе, а также один разведывательный БПЛА российского производства (Zala). 

Кроме того, авиация сил обороны Украины нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления армии РФ, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны, сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Wwz5rTccwFR34NjwKnLPiUee75zLst1mSNH5bzH1Jrq19yYPRCRnC8MgxSuExnbul

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны РФ нанесла по Украине около 5 тыс. ракетных ударов и 3,5 тыс. – авиационных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, оккупация, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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