РФ за сутки нанесла по Украине восемь ракетных и 28 авиаударов, ВСУ ударили по командным пунктам оккупантов – Генштаб

"В течение суток противник нанес восемь ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них – иранскими ударными БПЛА типа Shahed-136. Совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – говорится в сводке.

Украинские защитники сбили девять из 12 запущенных оккупантами иранских дронов-камикадзе, а также один разведывательный БПЛА российского производства (Zala).

Кроме того, авиация сил обороны Украины нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления армии РФ, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны, сказано в сообщении.