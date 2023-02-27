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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе растут потери и дезертирство среди оккупантов – Генштаб ВСУ

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Потери РФ в Украине с начала полномасштабной войны составляют около 149 тыс. человек
Потери РФ в Украине с начала полномасштабной войны составляют около 149 тыс. человек
Фото: ЕРА

На Донбассе, где идут ожесточенные бои, российские оккупанты несут тяжелые потери. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 27 февраля в Facebook.

По его данным, с 22-го по 24 февраля из района Бахмутовки Луганской области в медицинские учреждения на оккупированной территории доставлено до 30 мертвых и 65 раненых военнослужащих РФ.

"На фоне успехов ВСУ во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Учитывая это, российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу среди российских военнослужащих. До оккупантов пытаются довести статьи Уголовного кодекса о наказании", – говорится в сообщении.

В частности, захватчиков пугают, что российские военнослужащие, которые с 2017 года находятся в статусе самовольно оставивших воинскую часть, получили в судах наказание от четырех до 12 лет лишения свободы.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02bFy1f8Ze8rqr9APHbc1r4tz6GC7pBjV8s67epPkFVqQQMwqP5EHXQhE4xt5C9JDXl

Контекст:

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения, по данным Генштаба ВСУ на 27 февраля, составили около 149 тыс. единиц личного состава, 3385 танков и тысячи единиц другой техники. 

Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, дезертирство, армия РФ, Бахмутовка, потери армии России, российские оккупанты
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