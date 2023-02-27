На Донбассе растут потери и дезертирство среди оккупантов – Генштаб ВСУ

Потери РФ в Украине с начала полномасштабной войны составляют около 149 тыс. человек Фото: ЕРА

По его данным, с 22-го по 24 февраля из района Бахмутовки Луганской области в медицинские учреждения на оккупированной территории доставлено до 30 мертвых и 65 раненых военнослужащих РФ.

"На фоне успехов ВСУ во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Учитывая это, российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу среди российских военнослужащих. До оккупантов пытаются довести статьи Уголовного кодекса о наказании", – говорится в сообщении.

В частности, захватчиков пугают, что российские военнослужащие, которые с 2017 года находятся в статусе самовольно оставивших воинскую часть, получили в судах наказание от четырех до 12 лет лишения свободы.