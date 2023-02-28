Сырский: Ситуация в районе Бахмута очень напряженная

"Ситуация в районе Бахмута очень напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера", пытающиеся прорвать оборону наших войск и оцепить город", – заявил Сырский.

По его словам, в боях за Бахмут украинские военные показывают "многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма".