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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский: Ситуация в районе Бахмута очень напряженная

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Сырский: Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера"
Сырский: Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера"
Фото: mil.gov.ua

Ситуация в Бахмуте Донецкой области "крайне напряженная". Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сообщила 28 февраля в Facebook пресс-служба Минобороны.

"Ситуация в районе Бахмута очень напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера", пытающиеся прорвать оборону наших войск и оцепить город", – заявил Сырский.

По его словам, в боях за Бахмут украинские военные показывают "многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма".

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02aueuKuTm92mtSstCQY3FRSF9g5hMSy7QJ8GJXtEvbVHwRdrWrczoiQEinDMRBTczl

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Оккупанты, несмотря на большие потери, не оставляют попыток окружить Бахмут, указал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, а "наибольшая часть артиллерийских подразделений оккупантов сосредоточена именно на этом направлении", добавил Громов.

По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.

Громов сообщил 23 февраля, что оккупанты планируют захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области.

Бахмут остается эпицентром удара оккупантов, жестокие бои идут на севере от города, рассказал 27 февраля спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский
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