Зеленский: Оккупанты уничтожают все, что можно использовать для обороны в районе Бахмута, ситуация становится все более сложной

Об этом 27 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Постоянно нахожусь на связи с нашими командующими. Особое внимание – ситуации на востоке, разумеется – в Донецкой области. Бахмутское направление – ситуация становится все более сложной. Враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны, – отметил президент. – Наши воины, обороняющиеся на бахмутском направлении – настоящие герои".

Бахмут остается эпицентром удара оккупантов, жестокие бои идут на севере от города, рассказал 27 февраля спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Оккупанты, несмотря на большие потери, не оставляют попыток окружить Бахмут, указал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, а "наибольшая часть артиллерийских подразделений оккупантов сосредоточена именно на этом направлении", добавил Громов.

По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.

Громов сообщил 23 февраля, что оккупанты планируют захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области.