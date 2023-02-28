ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-начальник полиции Киева Крищенко: Полицейские РФ с дубинками и щитами ехали в Киев в первых эшелонах. Были уверены, что через один – три дня будут проводить зачистку в захваченном городе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Россияне в первые дни вторжения собирались использовать в больших городах Украины оборудование для подавления протестов
Россияне в первые дни вторжения собирались использовать в больших городах Украины оборудование для подавления протестов
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

За год полномасштабной войны российская армия изменилась и стала лучше действовать военными методами, но эти методы по-прежнему остаются на советском уровне. Об этом экс-начальник полиции Киева, замглавы КГГА Андрей Крищенко, который в составе Нацгвардии воюет на востоке Украины, сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По словам Крищенко, украинские военные "где-то немного их и научили".

"Они шли, как на парад, – "Киев за три дня". Я уже не говорю обо всем остальном. Харьков они пытались тоже, я думаю, за три дня, Сумы – все большие города, в которые они хотели войти", – сказал военный. 

Он рассказал, что видел на подорванном мосту в Ирпене, когда в конце марта заходил туда с батальоном "Свобода", сожженные автомобили и к тому моменту уже почти месяц валявшиеся тела представителей ОМОНа.

https://www.facebook.com/100004084751693/videos/2297629607044858/

"То есть фактически уже полицейские подразделения, которые предназначены для поддержания порядка, для зачисток, с дубинками, со щитами ехали в Киев фактически чуть ли не в первом эшелоне войск. Они были уверены, что через день-два-три они будут не боевые действия проводить, а стабилизационные мероприятия в захваченном городе", – подчеркнул Крищенко. 

Однако, отметил он, ВСУ, Нацгвардия, киевляне-добровольцы их "сильно разочаровали в этом".

"Конечно, они уже после нескольких месяцев таких потерь поняли, что здесь никто не будет встречать. Поэтому переделали свою тактику и действуют более или менее уверенно, более военными методами. Но эти методы остаются на уровне, как вы сказали, Второй мировой: опять же, советской стороны. Разминирование телами... Отправка вперед неопытных, неподготовленных всех этих вагнеровцев или мобилизованных, которые идут и погибают, но проходят несколько метров... Мы видим, что какие-то современные методы ведения боевых действий, я думаю, там не очень приветствуются", – подытожил Крищенко.

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения украинские военные разбили, в частности, под Харьковом колонну Росгвардии, в машинах которой нашли защитную экипировку для разгона демонстраций, показывал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. 

В начале марта пленные российские полицейские сообщили, что перед ними ставилась задача подавлять протесты в случае захвата Киева. "При поддержке вооруженных сил РФ мы должны были заехать в Киев и оказать им взаимодействие в захвате. После захвата мы должны были всяческим образом подавить противоправные действия со стороны мирных жителей Украины – вплоть до арестов, физических принуждений, расстрелов", – рассказал представитель ОМОНа Кемеровской области. 

После вторжения РФ в ряде захваченных населенных пунктов Херсонской области прошли массовые проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. Уже в начале марта оккупанты ввели в Херсонскую область подразделения Росгвардии, которые стали задерживать украинцев. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Киев, полиция, ОМОН, Ирпень, Андрей Крищенко, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Галина ГРИШИНА
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Галина ГРИШИНА
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Галина ГРИШИНА
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Галина ГРИШИНА
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
Галина ГРИШИНА
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Галина ГРИШИНА
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Галина ГРИШИНА
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Галина ГРИШИНА
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Галина ГРИШИНА
  "Твой сын герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  "Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (62219)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (50474)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (39743)
4
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (26621)
5
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (26514)
6
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (16838)
7
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (16150)
8
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения (13271)
 
 
 
 