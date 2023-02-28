Экс-начальник полиции Киева Крищенко: Полицейские РФ с дубинками и щитами ехали в Киев в первых эшелонах. Были уверены, что через один – три дня будут проводить зачистку в захваченном городе

По словам Крищенко, украинские военные "где-то немного их и научили".

"Они шли, как на парад, – "Киев за три дня". Я уже не говорю обо всем остальном. Харьков они пытались тоже, я думаю, за три дня, Сумы – все большие города, в которые они хотели войти", – сказал военный.

Он рассказал, что видел на подорванном мосту в Ирпене, когда в конце марта заходил туда с батальоном "Свобода", сожженные автомобили и к тому моменту уже почти месяц валявшиеся тела представителей ОМОНа.

"То есть фактически уже полицейские подразделения, которые предназначены для поддержания порядка, для зачисток, с дубинками, со щитами ехали в Киев фактически чуть ли не в первом эшелоне войск. Они были уверены, что через день-два-три они будут не боевые действия проводить, а стабилизационные мероприятия в захваченном городе", – подчеркнул Крищенко.

Однако, отметил он, ВСУ, Нацгвардия, киевляне-добровольцы их "сильно разочаровали в этом".

"Конечно, они уже после нескольких месяцев таких потерь поняли, что здесь никто не будет встречать. Поэтому переделали свою тактику и действуют более или менее уверенно, более военными методами. Но эти методы остаются на уровне, как вы сказали, Второй мировой: опять же, советской стороны. Разминирование телами... Отправка вперед неопытных, неподготовленных всех этих вагнеровцев или мобилизованных, которые идут и погибают, но проходят несколько метров... Мы видим, что какие-то современные методы ведения боевых действий, я думаю, там не очень приветствуются", – подытожил Крищенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



