Оккупанты несут большие потери, а их командование, по данным Кузыка, придумывает, как на этом заработать Фото: EPA

Кузык, ссылаясь на слова одного из попавших в украинский плен оккупантов, говорит, что россиянам на передовой обещали зарплату примерно $3–3,5 тыс. в месяц.

"Как для русской глубинки – вполне деньги. Но, опять же, система наказаний такова, что они этих денег не видят. Их либо урезают, либо штрафуют, либо они банально не доживают до первой зарплаты", – говорит комбат.

Кузык в качестве примера рассказал, что россияне, атакуя украинские позиции, могут вместо саперов "в лоб для разминирования запустить отряд зэков".

"И меня это натолкнуло на мысль, что у них две задачи. Первая задача – захватить нашу территорию. Но если не удается, то утилизировать нежелательный элемент. Это же классно. Вот они зэков из тюрем набрали – их не нужно охранять, кормить, обогревать, платить деньги. Прямо перед днем зарплаты – раз! – послал на наши позиции и все", – говорит он.

Усиление интенсивности атак оккупантов в период, когда командиры должны выдавать россиянам зарплату, как утверждает комбат, это "не просто его фантазия".

"Мы на линии понимаем: 28-е число, значит, будут усилены штурмы, потому что деньги для выплат их командиры получают с 25-го по 27-е. Это я знаю из попавших к нам блокнотов уничтоженных командиров. Соответственно, на списки живых получают деньги, затем посылают на штурмы своих подчиненных и тем самым организуют дополнительную прибыль к зарплате. За каждый штурм, как правило, уничтожают 60–70% штурмующих", – заявил Кузык.

По словам комбата "Свободы", этот "волшебный блокнотик" он передал Службе безопасности Украины.

"Первый такой [блокнот] мы добыли еще в Северодонецке [Луганской области]. И по датам сходится: как только конец месяца – начинаются усиленные штурмы", – сообщил он.

Комбат уточнил, что эти "интересные документы и книги" украинские защитники нашли в вещах ликвидированного ими командира оккупантов и передали в СБУ.

"И потом эта информация от других [российских] командиров, живых или уничтоженных, подтверждалась. То есть это не мои предположения – это, по сути, их бухгалтерия такова", – подытожил Кузык.

Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу". Читайте полный текст интервью

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