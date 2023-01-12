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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комбат Кузык: Российские командиры посылают на штурмы подчиненных перед зарплатой и тем самым организуют себе дополнительную прибыль. За каждый штурм, как правило, уничтожается 60–70% подчиненных

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Оккупанты несут большие потери, а их командование, по данным Кузыка, придумывает, как на этом заработать
Оккупанты несут большие потери, а их командование, по данным Кузыка, придумывает, как на этом заработать
Фото: EPA

Российским оккупантам, отправленным в Украину, обещают большие по меркам РФ зарплаты, но мало кому удается дожить до нее. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал командир батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины майор Петр Кузык.

Кузык, ссылаясь на слова одного из попавших в украинский плен оккупантов, говорит, что россиянам на передовой обещали зарплату примерно $3–3,5 тыс. в месяц.

"Как для русской глубинки – вполне деньги. Но, опять же, система наказаний такова, что они этих денег не видят. Их либо урезают, либо штрафуют, либо они банально не доживают до первой зарплаты", – говорит комбат.

Кузык в качестве примера рассказал, что россияне, атакуя украинские позиции, могут вместо саперов "в лоб для разминирования запустить отряд зэков".

"И меня это натолкнуло на мысль, что у них две задачи. Первая задача – захватить нашу территорию. Но если не удается, то утилизировать нежелательный элемент. Это же классно. Вот они зэков из тюрем набрали – их не нужно охранять, кормить, обогревать, платить деньги. Прямо перед днем зарплаты – раз! – послал на наши позиции и все", – говорит он.

Усиление интенсивности атак оккупантов в период, когда командиры должны выдавать россиянам зарплату, как утверждает комбат, это "не просто его фантазия".

"Мы на линии понимаем: 28-е число, значит, будут усилены штурмы, потому что деньги для выплат их командиры получают с 25-го по 27-е. Это я знаю из попавших к нам блокнотов уничтоженных командиров. Соответственно, на списки живых получают деньги, затем посылают на штурмы своих подчиненных и тем самым организуют дополнительную прибыль к зарплате. За каждый штурм, как правило, уничтожают 60–70% штурмующих", – заявил Кузык.

По словам комбата "Свободы", этот "волшебный блокнотик" он передал Службе безопасности Украины.

"Первый такой [блокнот] мы добыли еще в Северодонецке [Луганской области]. И по датам сходится: как только конец месяца – начинаются усиленные штурмы", – сообщил он.

Комбат уточнил, что эти "интересные документы и книги" украинские защитники нашли в вещах ликвидированного ими командира оккупантов и передали в СБУ.

"И потом эта информация от других [российских] командиров, живых или уничтоженных, подтверждалась. То есть это не мои предположения – это, по сути, их бухгалтерия такова", – подытожил Кузык.

Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года по 11 января 2023 года российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 113 390 военнослужащих. В декабре 2022 года россияне понесли рекордные потери: за месяц было ликвидировано 17 280 оккупантов.

За следующие четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек, заявил 2 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января 2023 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Российские власти ставят в документах местом смерти своих солдат город Белгород в РФ, а не Украину, чтобы не платить компенсации. На это жалуются военные в перехваченных телефонных разговорах с родственниками, рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 4 января 2023 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
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