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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 550 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 149 240 российских оккупантов. Об этом 28 февраля в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 550 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 3388 (+3);
  • боевые бронированные машины – 6630 (+9);
  • артиллерийские системы – 2383 (+3);
  • РСЗО – 478 (+3);
  • средства ПВО – 247;
  • самолеты – 300;
  • вертолеты – 288;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2051 (+3);
  • крылатые ракеты – 873;
  • корабли/катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5252 (+4);
  • специальная техника – 230.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ZsNQaoD4qXEzQ8DZwNBAf7KdwLg6VuK7yaR73xRrmkEpkKyxFHLkAyqVqtUM1Thil

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины, в частности, в районе Бахмута.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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