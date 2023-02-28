Украинские военные за минувшие сутки отбили более 60 атак российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения сил обороны уничтожили 11 иранских ударных беспилотников типа Shahed и один типа "Зала".

Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны россиян.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины, в частности, в районе Бахмута.