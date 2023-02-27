В госпитале, который оккупанты оборудовали в Каланчаке, завезли уже более 150 раненых россиян – Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали, что войска РФ продолжают нести потери и активно используют инфраструктуру на захваченных украинских территориях для оказания медицинской помощи своим военным.
"Так, в населенном пункте Каланчак на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. По имеющейся информации, медицинский персонал – исключительно россияне", – отмечается в сводке.
О переоборудовании больницы в Каланчаке в военный госпиталь для оккупантов Генштаб ВСУ сообщал 17 февраля. На тот момент в этом госпитале было 18 раненых россиян. По данным Генштаба, эта больница стала "хабом" для раненых и погибших оккупантов.