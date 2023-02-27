В госпитале, который оккупанты оборудовали в Каланчаке, завезли уже более 150 раненых россиян – Генштаб ВСУ

Согласно данным Генштаба, в госпитале, который оборудовали оккупанты, работают только россияне Фото: ЕРА (иллюстративное)

В Генштабе рассказали, что войска РФ продолжают нести потери и активно используют инфраструктуру на захваченных украинских территориях для оказания медицинской помощи своим военным.

"Так, в населенном пункте Каланчак на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. По имеющейся информации, медицинский персонал – исключительно россияне", – отмечается в сводке.