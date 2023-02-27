Войска РФ обстреляли оккупированные Олешки и обвинили в этом украинских защитников – Генштаб ВСУ

"Враг продолжает осуществлять мероприятия по дискредитации сил обороны Украины и запугивания жителей временно захваченной части Херсонской области. Противник снова обстрелял из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинил в этом ВСУ", – говорится в сводке.

По информации Генштаба ВСУ, оккупационная "администрация" покинула Олешки и выехала в Крым 21 февраля, а через несколько дней было объявлено об "эвакуации" для всех желающих. Город находится на правом берегу Днепра, напротив – освобожденный осенью Херсон.