Под Угледаром оккупанты отказываются от боевых действий. Сюда перебросили бригаду оккупантов, созданную для войны в Чечне – ВСУ

Россияне в результате потерь и случаев отказа от наступления снизили интенсивность атак под Угледаром, сообщили в ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Одна из причин снижения активности оккупантов – массовый отказ их военнослужащих от наступательных действий, сообщил Дмитрашковский..

"Возможно это связано с погодными условиями, которые не позволяют сейчас активно использовать технику. Но еще до того там большое количество сообщений от наших разведчиков, которые довольно удачно работают. Мы видим и слышим все, что происходит у врага и в тылу, и на передовой – там очень частые отказы от участия в боевых действиях", – отметил спикер.

Он добавил, что снижение активности оккупантов наблюдается уже четвертые сутки подряд.

Также, по данным Дмитрашковского, на угледарское направлении прибыла 136-я бригада ВС РФ, созданная в свое время для войны в Чечне. Новое подразделение оккупантов находится на донецком направлении и ориентировочно до 5 марта "принимает" линию обороны, которую они собираются держать, добавил представитель ВСУ.