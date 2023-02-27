Под Угледаром оккупанты отказываются от боевых действий. Сюда перебросили бригаду оккупантов, созданную для войны в Чечне – ВСУ

Одна из причин снижения активности оккупантов – массовый отказ их военнослужащих от наступательных действий, сообщил Дмитрашковский..
"Возможно это связано с погодными условиями, которые не позволяют сейчас активно использовать технику. Но еще до того там большое количество сообщений от наших разведчиков, которые довольно удачно работают. Мы видим и слышим все, что происходит у врага и в тылу, и на передовой – там очень частые отказы от участия в боевых действиях", – отметил спикер.
Он добавил, что снижение активности оккупантов наблюдается уже четвертые сутки подряд.
Также, по данным Дмитрашковского, на угледарское направлении прибыла 136-я бригада ВС РФ, созданная в свое время для войны в Чечне. Новое подразделение оккупантов находится на донецком направлении и ориентировочно до 5 марта "принимает" линию обороны, которую они собираются держать, добавил представитель ВСУ.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.
Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказывал Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.
CNN сообщал, что, согласно видео, опубликованным украинскими военными и проанализированным военными экспертами и телеканалом, под Угледаром за считанные дни было выведено из строя или уничтожено не менее двух десятков российских танков и БМП. На спутниковых снимках видны интенсивные удары вдоль лесных массивов, где пытались продвинуться российские танки.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.
Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писала 15 февраля The New York Times.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения, по данным Генштаба ВСУ на 27 февраля, составили около 149 тыс. военнослужащих убитыми, 3385 танков и тысячи единиц другой техники.