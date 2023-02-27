"Вновь завезли российских мобилизованных". Андрющенко рассказал о переброске техники и живой силы оккупантов под Мариуполь

По словам советника мэра, отмечаются изменения в направлении движения российской военной техники.

"Теперь основное [движение] – по трассе Запорожье – Пологи – Мариуполь в направлении Мариуполя. В районе села Никольское изменение движения в сторону Волноваха/Угледар [Донецкой области]. За воскресенье зафиксировано перемещение систем ПВО С-300/С-400, САУ и не менее 16 танков на тягачах", – сообщил он.

Андрющенко добавил, что через Мариуполь в направлении Мангуша Донецкой области и далее – Бердянска Запорожской области – проследовали не менее 10 грузовиков с живой силой из России и временно оккупированного Новоазовска Донецкой области.

"В район побережья Мариупольского района (села Ялта и Урзуф) вновь завезли российских мобилизованных. Возобновили тренировки на полигоне в районе села Бабах-Тарама", – подытожил он.