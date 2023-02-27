"Вновь завезли российских мобилизованных". Андрющенко рассказал о переброске техники и живой силы оккупантов под Мариуполь

По словам советника мэра, отмечаются изменения в направлении движения российской военной техники.
"Теперь основное [движение] – по трассе Запорожье – Пологи – Мариуполь в направлении Мариуполя. В районе села Никольское изменение движения в сторону Волноваха/Угледар [Донецкой области]. За воскресенье зафиксировано перемещение систем ПВО С-300/С-400, САУ и не менее 16 танков на тягачах", – сообщил он.
Андрющенко добавил, что через Мариуполь в направлении Мангуша Донецкой области и далее – Бердянска Запорожской области – проследовали не менее 10 грузовиков с живой силой из России и временно оккупированного Новоазовска Донецкой области.
"В район побережья Мариупольского района (села Ялта и Урзуф) вновь завезли российских мобилизованных. Возобновили тренировки на полигоне в районе села Бабах-Тарама", – подытожил он.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.
В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.