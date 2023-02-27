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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вновь завезли российских мобилизованных". Андрющенко рассказал о переброске техники и живой силы оккупантов под Мариуполь

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Под Мариуполь снова перебросили мобилизованных оккупантов, сообщает Андрющенко
Под Мариуполь снова перебросили мобилизованных оккупантов, сообщает Андрющенко
Фото: EPA

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области днем 27 февраля активизировалась переброска живой силы и техники российских военных. Об этом рассказал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

По словам советника мэра, отмечаются изменения в направлении движения российской военной техники.

"Теперь основное [движение] – по трассе Запорожье – Пологи – Мариуполь в направлении Мариуполя. В районе села Никольское изменение движения в сторону Волноваха/Угледар [Донецкой области]. За воскресенье зафиксировано перемещение систем ПВО С-300/С-400, САУ и не менее 16 танков на тягачах", – сообщил он.

Андрющенко добавил, что через Мариуполь в направлении Мангуша Донецкой области и далее – Бердянска Запорожской области – проследовали не менее 10 грузовиков с живой силой из России и временно оккупированного Новоазовска Донецкой области.

"В район побережья Мариупольского района (села Ялта и Урзуф) вновь завезли российских мобилизованных. Возобновили тренировки на полигоне в районе села Бабах-Тарама", – подытожил он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Запорожье, Ялта, оккупация, Мариуполь, ПВО, Бердянск, Волноваха, Новоазовск, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Угледар, Мангуш, российские военные, Урзуф, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация, россияне
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